Gatto non accetta la lettiera: quando accade Il tuo gatto non accetta la lettiera? I nostri amici felini smettono di usarla per una serie di motivi, dovuti a vari fattori, dipendenti dalla lettiera stessa, dalle abitudini del gatto o problemi medici. Potrebbe essere necessario indagare su diverse possibilità prima di capire cosa sta cercando di dirti il tuo gatto, ma la maggior parte dei problemi è facile da risolvere per convincerlo a usare di nuovo la lettiera.

Come abituare il gatto alla lettiera? Considerare il gusto del gatto;

Valutare i pro e i contro di lettiere aperte e chiuse;

Valutare i pro e i contro dei diversi tipi di sabbiette;

Valutare la collocazione della lettiera già prima di acquistarla. Prima di parlare dei motivi per cui un gatto non accetta la lettiera, facciamo focus sui passaggi necessari per abituarlo all'ujso di questo accessorio. Ricordate che il primo passo per abituare il gatto alla lettiera è considerare che ogni gatto ha i suoi gusti, e sarà molto esplicito nel farci capire come accontentarlo, sia per ciò che riguarda la tipologia (aperta o chiusa) che per ciò che concerne la sabbietta. Ancora, ricordate che la lettiera va posizionate in un posto lontano dagli stress: siete sicuri che tutti questi standard siano rispettati?

Perché i gatti fanno i bisogni fuori dalla lettiera? Cerca di tenere presente che i gatti non fanno i bisogni fuori dalla lettiera per infastidirti di proposito. La punizione non fermerà né correggerà il comportamento. Poiché la maggior parte dei casi di evitamento della lettiera sono legati allo stress, la punizione non fa altro che aumentarlo (sia per te che per il tuo micio) e rende più difficile identificare la vera causa.

Il gatto non accetta la lettiera: possibili cause Problemi di salute

Rimozione degli artigli anteriori

Poche lettiere per troppi gatti

Al gatto non piace il tipo di lettiera

Al gatto non piace dove si trova

La lettiera non è pulita

Non avverte la lettiera come suo territorio I problemi medici possono portare a un non controllare i propri bisogni, sforzi per urinare, e dunque il gatto potrebbe essere portato a farli ovunque si trovi, non nella lettiera. Non è raro vedere l'avversione per la lettiera e altri problemi comportamentali nei gatti a cui sono stati rimossi gli artigli anteriori. I gatti privati ​​degli artigli anteriori possono sviluppare un'avversione per la lettiera perché le loro zampe rimangono sensibili o dolorose a causa dell'intervento, quindi evitano di grattarsi nella lettiera e potrebbero invece iniziare a fare i bisogni in casa. Se ti sei accertato che non si tratti di possibili condizioni mediche come motivo per cui il tuo gatto ha smesso di usare la lettiera, rivolgi la tua attenzione alla lettiera stessa. Questa è molto spesso la "colpevole": non si trova in un luogo che piace al gatto, la lettiera non viene pulita con frequenza, oppure la micio non piace proprio la scatola. Un problema frequente avviene quando il gatto non avverte la lettiera come il suo territorio, si sente dunque minacciato nella sua intimità, e andrà a fare i bisogni altrove, magari in un angolo più sicuro della casa.

Problemi medici che spingono il gatto a non usare la lettiera Sforzi per urinare

Sangue nelle urine

Gatto non sterilizzato

Rimozione degli artigli anteriori Il primo passo è portare il tuo gatto dal veterinario per un esame fisico approfondito. Diverse condizioni mediche possono far sì che non usi la lettiera; quindi, ti consigliamo di escluderle prima di esaminare altre potenziali cause. La buona notizia è che la maggior parte delle condizioni mediche che inducono un gatto a smettere improvvisamente di usare la lettiera possono essere risolte facilmente. Alcuni segni che indicano che il tuo gatto potrebbe aver bisogno di una visita veterinaria urgente sono sforzi per urinare, leccarsi eccessivamente la zona genitale e sangue nelle urine o nelle feci. I gattini che non sono sterilizzati hanno maggiori probabilità di urinare in modo inappropriato.