Come soccorrere gli animali feriti? Se troviamo un animale ferito, è fondamentale rispettare alcune semplici regole: contattare il più vicino centro recupero animali selvatici (CRAS), il Servizio Veterinario della ASL o, in alternativa, il 118. Non somministrare cibi o farmaci, proteggersi adeguatamente, non cercare di portare l'animale a casa e seguire attentamente le raccomandazioni ricevute dai professionisti competenti.

Cosa fare se si trova un animale selvatico ferito? Non cercare di prelevare l'animale;

Osservarlo per capire il problema;

Mantenere una distanza di sicurezza;

Non somministrare farmaci o cibo;

Chiamare gli enti preposti. La prima cosa da sapere quando ci si trova davanti a un animale ferito, specialmente se selvatico, è che non bisogna mai portarlo presso la propria abitazione. Anche se molte persone non ne sono a conoscenza, gli animali selvatici sono considerati "patrimonio indisponibile dello Stato", secondo la legge 157 del 1992 sulle "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". È quindi illegale appropriarsi di un animale selvatico, anche se si fa in buona fede, con l'intento di portarlo momentaneamente a casa per curarlo. Allo stesso modo, ovviamente, è vietato tenere in casa animali selvatici, dato per lo Stato sono animali autoctoni la cui vendita e cattura sono vietate. La cosa più importante da fare resta quindi quella di mantenerci in sicurezza, osservare le condizioni dell'animale e contattare gli enti preposti al suo prelievo e al suo benessere.

Qual è il numero di soccorso per animali selvatici? Non esiste un numero unico a livello nazionale. È opportuno chiarire che ogni regione ha la propria regolamentazione in materia ma, in linea di massima, un modo sicuro per non sbagliare è quello di allertare le forze dell'ordine. Più nello specifico, è opportuno allertare la Polizia Municipale, che è tenuta poi a girare la comunicazione all'Asl di competenza. In alternativa, per gli animali selvatici bisogna chiamare il centro recupero animali selvatici (CRAS) più vicino a noi, il cui numero è facilmente reperibile su internet cercando "CRAS + il nome della regione in cui ci troviamo". Questo consiglio è valido per tutte le regioni e, in generale, se non otteniamo risposta possiamo sempre rivolgersi a vigili del fuoco, carabinieri o comunque altre Forze dell'Ordine che faranno da mediatori tra noi e l'Asl di competenza.

È obbligatorio per legge il soccorso di animali feriti? Con il decreto attuativo pubblicato nel 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 è stato approvato l'art. 31 della legge del 29 luglio 2010 n. 120 che va a modificare l'art. 189 comma 9-bis del Codice della Strada, per il quale l'utente della strada "in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno". Questa norma comprende in realtà sotto dei termini generici qualsiasi tipo di animale, e l'obbligo è quindi in vigore sia che si stia parlando di cane che di un cinghiale o di un uccello. L'inosservanza di questa legge comporta un illecito amministrativo ma non la violazione di una legge penale. Discorso ovviamente diverso nel caso in cui l'omissione di soccorso abbia come conseguenza un comportamento penalmente rilevante, come l'aver causato un incidente.