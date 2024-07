Cosa fare con un nido di rondine?

Cosa fare se si trova un nido di rondine? Non toccare il nido;

Non cercare di rimuoverlo;

Non disturbare i nidi occupati;

Se il nido è caduto o danneggiato contattare le autorità. La prima cosa da sapere è che distruggere o danneggiare i nidi di rondine è reato, dato che questi animali, considerati in via di estinzione, sono tutelati da diverse leggi europpee e nazionali. Se il nido non vi crea danni va assolutamente lasciato così com'è, se è caduto o è stato danneggiato bisogna contattare le autorità competenti.

Che faccio se trovo un nido di rondine sotto al tetto? Non toccare o rimuovere il nido;

Valuta se installare una base di protezione;

In caso di dubbi, contattare associazioni o autorità competenti. In linea di massima, un nido di rondine sotto il tetto non dovrebbe creare nessun fastidio o pericolo per noi umani, ma potrebbe invece portare diversi benefici nelle nostre vite. La prima cosa da sapere è quindi che, se il nido non crea problemi, non va assolutamente toccato né tantomeno rimosso. In molti Paesi le rondini sono protette per legge e se disturbiamo loro o i nidi potremmo rincorrere in diverse sanzioni. Una volta valutata la situazione però, se hai dubbi sulla sicurezza o se il nido crea problemi, potresti consultare degli esperti in materia o associazioni ambientalistiche (ad esempio contattando la LIPU), per ottenere consigli su come procedere nel rispetto di questi splendidi animali e delle leggi vigenti. Se però non abbiamo nessun fastidio dalla loro presenza, possiamo invece gioire pensando che le rondini sono animali sono insettivori, e la loro vicinanza ci assicura una protezione molto efficace da mosche, zanzare e altri insetti fastidiosi. Secondo alcuni studi scientifici, le rondini hanno una capacità di cattura di insetti che può raggiungere la quantità di circa 20mila al giorno per coppia nella stagione riproduttiva. E, siccome esistono delle norme di legge per la protezione della fauna selvatica, è necessario salvaguardare e tutelare gli habitat naturali e seminaturali. È importante comunque informarsi anche sulle ordinanze regionali o comunali, perché molte di queste impongono la protezione dei nidi di rondine anche in inverno, dato che questo animale tende a memorizzare la posizione del suo rifugio per poi farci ritorno un anno dopo.

Che fare se si trova un nido di rondine in garage? Non disturbare il nido;

Limita l'accesso al garage;

Contatta le autorità competenti. Che sia in garage o in un altro luogo chiuso nel quale un nido potrebbe recarci disturbo, il discorso non cambia: distruggere o danneggiare i nidi di rondine è sempre reato, l'unica cosa sensata da fare in caso di dubbi su come agire resta quindi quella di contattare le autorità competenti, ovvero i Carabinieri forestali. Stando alle analisi della BirdLife International, un'associazione globale di organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna, le rondini sono tra le specie considerate minacciate a livello continentale, e la loro conservazione è dunque considerata prioritaria. In ogni caso, è bene ricordare che se il nido non costituisce un pericolo e non crea disagi, bisogna in ogni modo evitare di disturbare gli uccelli che lo abitano. Per quanto possa sembrare scomodo, se si ha la possibilità la cosa migliore da fare sarebbe quella di provare a limitare l'accesso al garage durante il periodo di nidificazione, per evitare di disturbare le rondini, provando magari a parcheggiare temporaneamente altrove o evitando di utilizzare il garage per attività che potrebbero spaventare questi animali, come lavori di fai da te.

A chi segnalare la presenza dei nidi di rondini? Il proprio Comune;

Autorità competenti;

Associazioni ambientaliste;

Centri di recupero della fauna selvatica;

Siti web specializzati nella conservazione della biodiversità. Come specificato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, rondine, balestruccio e rondone "sono specie protette su tutto il territorio nazionale, ai sensi della Legge n. 503 del 5 agosto 1981. Di conseguenza è vietato distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi, le uova e i nidiacei. Contatta quindi il tuo Comune per sapere se esistono ulteriori ordinanze specifiche a riguardo". Che lo si trovi a terra, sotto un tetto o in un luogo chiuso della nostra casa, segnalare la presenza dei nidi di rondini (o di rondini cadute o ferite) può essere importante per garantire la sicurezza di questa specie protetta. Una volta che ci siamo accertati delle disposizioni in materia del nostro Comune, se questi non dovesse avere modo di intervenire direttamente dovremo contattare i Carabinieri forestali, che ci diranno come comportarci. Nel caso in cui avessimo altri dubbi sulla sicurezza dei nidi di rondine trovate, potremmo anche chiamare associazioni come la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) o l'OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali). Se il nido è caduto o danneggiato, o se ad avere problemi è la rondine stessa, possiamo anche contattare un centro di recupero della fauna selvatica, enti attrezzati per prendersi cura degli animali selvatici in difficoltà che possono offrire assistenza sia in caso di problemi legati ai nidi che di uccelli feriti o apparentemente smarriti. Esistono poi dei siti web, come "CyberTracker Conservation", dedicati al monitoraggio della biodiversità e alla segnalazione delle specie protette, attraverso i quali è possibile segnalare la presenza dei nidi di rondini e contribuire alla raccolta di dati utili per la conservazione della fauna selvatica.