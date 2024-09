Cosa fare con un nido di piccione?

Come procedere se troviamo un nido di piccione? Contattare una ditta specializzata;

Agire in autonomia se è vuoto. Si interviene in maniera diversa con un nido di piccione a seconda della presenza o meno di animali e uova. Se il nido è occupato, si consiglia di rivolgersi a una ditta esperta, che può intervenire con la rimozione soltanto a novembre e marzo. Con il nido vuoto si può agire in fai da te, assicurandosi di proteggersi per evitare contatto con vermi ed escrementi.

Dopo quanto tempo i piccioni lasciano il nido? Il tempo che i piccioni trascorrono nel nido è di poco più di un mese. Dopo la deposizione delle uova, occorre attendere 18 giorni per la loro incubazione, circa. In questa fase il maschio e la femmina si alternano per la cova. Sono due i turni, generalmente, da metà mattinata al tardo pomeriggio, e poi nel resto della giornata e nelle ore notturne. I piccoli, dopo la schiusa, restano nel nido circa 25 giorni. In seguito sarà necessaria un'altra settimana, circa, per poter dire addio del tutto al nido. In questa fase vengono infatti ancora imbeccati dai genitori.

Chi chiamare per togliere un nido di piccioni? Impresa di disinfestazione;

Ditta specializzata. Se il nido di piccioni è vuoto, dunque privo di uova, è possibile operare in autonomia per la sua rimozione. Prima di procedere, però, è fondamentale proteggersi in maniera adeguata. Ciò al fine di evitare di contrarre malattie trasmesse dagli uccelli. Si corre inoltre il rischio di entrare in contatto con i loro escrementi. È importante indossare la necessaria attrezzatura, a partire dai guanti resistenti e della giusta misura, occhiali protettivi e una maschera per evitare le inalazioni di polvere e feci di piccione. Generalmente si sconsiglia questa soluzione, affidandosi a soggetti specializzati. Basti pensare a un'impresa di disinfestazione, possibilmente con esperienza in questo ambito. Al tempo stesso esistono delle aziende specializzate nella gestione e controllo della fauna urbana. Si sarà certi di non incappare in infrangimenti di regolamenti per la tutela degli animali e, al tempo stesso, non si correranno rischi per la salute in prima persona.

Come spostare un nido di piccioni? Non si può spostare un nido di piccioni. Il discorso è molto semplice: la tutela degli animali vieta di metterne in pericolo la salute, sotto ogni aspetto. Agire sul nido con all'interno le uova vuol dire correre il serio rischio che i genitori le abbandonino. Ciò che si può fare è distruggere il nido, una volta completamente vuoto. Non ha infatti senso spostarlo. In una nuova posizione e intriso di odori umani e comunque differenti, difficilmente verrà ripopolato. Occorre armarsi della giusta pazienza e attendere poco più di un mese. La famigliola andrà via da sé.

Come rimuovere il nido di piccioni? Rimozione fai da te;

Barriere fisiche;

Repellenti visivi;

Gel repellenti;

Attraverso la consulenza di un'agenzia specializzata. Come detto, quando ci si rende conto della presenza di un nido di piccioni nella propria proprietà, con all'interno delle uova, occorre avere pazienza. Andranno via da sé dopo poco più di un mese. Se invece il nido è in fase di realizzazione, si hanno differenti possibilità. Si può procedere in autonomia o contattando un'azienda specializzata. Nel primo occorre proteggersi adeguatamente. La trasmissione di malattie è molto facile, in assenza di sistemi di tutela, soprattutto in presenza di tagli. Sono consentite, poi, delle barriere fisiche, come fili o reti. Qualcosa che insomma impedisca ai piccioni di atterrare, considerando valida questa postazione per nidificare. In nessun caso si potrà procedere a un reticolato elettrificato. Sono invece approvati dei gel repellenti, soluzione non tossica per allontanare i piccioni dalle superfici.