Cosa fare con le uova di piccione?

Se troviamo delle uova di piccione o un nido di questi animali nei pressi della nostra abitazione, la cosa migliore da fare è di evitare il contatto , e chiamare autorità locali, come le guardie zoofile, o enti pubblici, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per ottenere informazioni su come interagire con la situazione.

Cosa fare se si trova un nido di piccione?

Non avvicinarsi né toccare il nido;

Se necessario, isolare il nido;

Contattare esperti, autorità locali o enti pubblici.

A differenza di quanto accade con le rondini, trovare un nido di piccioni può sollevare non poche preoccupazioni, motivo per il quale la prima cosa da fare è quella di non avvicinarsi o toccare il nido, isolarlo se c'è il rischio che i volatili possano ad esempio accedere in casa e chiamare le autorità competenti, come l'ufficio comunale o l'ASL, per poterlo rimuovere quanti prima.

I piccioni, soprattutto nelle aree urbane, tendono a costruire i loro nidi in luoghi riparati e sicuri, come balconi, tetti e spazi tra le travi. Come detto, essendo questi animali poco sicuri con i quali entrare in contatto, data la facilità con la quale trasmettono malattie o parassiti, occorre seguire alcuni accorgimenti prima di rimuovere il nido.

I piccioni sono tra gli uccelli più comuni nelle aree urbane e rurali. Sono animali estremamente adattabili, capaci di vivere a stretto contatto con gli esseri umani.

Proprio per questo, spesso nidificano in luoghi come balconi, davanzali e tetti, il che crea non pochi problemi a noi umani dato che questi volatili sono spesso causa di diffusione di malattie e dell'accumulo di escrementi, che possono a loro volta causare problemi di igiene, oltre che di cattivo odore.

Prima di agire, è opportuno osservare il nido da una distanza sicura, controllando l'eventuale presenza dei volatili, oltre che di uova o pulcini. La presenza dei genitori è un segno che il nido è attivo, motivo per il quale è meglio non intervenire direttamente.

Se il nido è in una posizione che potrebbe creare dei problemi, ad esempio vicino a una finestra solitamente aperta, si potrebbe provare a creare una barriera temporanea che impedisca l'accesso a casa e l'eventuale formazione di ulteriori nidi, utilizzando reti leggere o spuntoni in metallo appositi per i piccioni.

Se però ci sono dubbi sulla sicurezza del nido, o se i genitori non sembrano prendersi cura delle uova o dei pulcini, la cosa migliore da fare è contattare un centro di recupero della fauna selvatica, un ente o un'associazione attiva sul territorio o un esperto di avifauna, che potranno fornire consigli utili e, se necessario, intervenire per garantire operazioni in sicurezza sia per noi che per i volatili.