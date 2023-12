Cosa fare appena adotti un gattino?

Quando si adotta un gatto, i primi 30 giorni sono molto importanti per prepararlo alla convivenza in famiglia. Queste prime settimane dovrebbero essere impiegate per stabilire con lui un forte legame e creare routine adeguate. Ecco alcuni consigli per ottimizzare il processo di transizione tra la vecchia vita del tuo gatto, te e casa tua. Shutterstock

Lascia che il gatto si ambienti Quando adotti un nuovo gatto, metti in conto che avrà bisogno di un po' di tempo per adattarsi e acclimatarsi al nuovo ambiente. I comportamentisti animali spiegano che il gatto novizio potrebbe risultare timido nel nuovo ambiente e camuffare il comportamento normale e giocoso, nonché tutti i tratti della sua personalità, invece caratteristici di questa fascia di età. Quando lo porti a casa per la prima volt, è consigliabile permettere al gatto di avvicinarsi a te solo alle sue condizioni. Ciò lo aiuterà ad acquisire maggior sicurezza e controllo.

Mantieni il nuovo gatto separato dagli altri Se hai altri gatti in casa, dovresti tenerli separati dal nuovo arrivato, almeno finché non si sarà ambientato. I gatti sono concentrati sulla padronanza del territorio; se ci sono altri esemplati in casa, è fondamentale che evitino il contatto visivo diretto finché il nuovo arrivato non si sentirà a suo agio nella nuova casa e non avrà iniziato ad adattarsi alla routine. La raccomandazione generale è di tenere i gatti separati per 2 settimane. Questo periodo può essere considerato di quarantena, in modo da assicurarsi che il nuovo arrivato non abbia un'infezione delle vie respiratorie superiori o parassiti. Dopo un periodo di 2 settimane, spetterà al nuovo micio stabilire il ritmo con cui acclimatarsi alla casa. Non esiste un numero fisso di giorni necessari per ambientarsi; dipende dal caso.

Prepara il suo nuovo spazio in anticipo Per aiutare il nuovo gatto ad ambientarsi, si consiglia di allestire lo spazio dedicatogli prima di portarlo a casa. Assicuratevi di aver predisposto i contenitori per i rifiuti, le ciotole per il cibo e e per l'acqua, prima di portarlo a casa. È fondamentale concepire che alcune aree della casa apparterranno a lui. Fatelo iniziare l'esplorazione a piccoli spazi man mano sempre più grandi, consentendogli di ampliare lentamente il territorio. Ad esempio, è preferibile concedergli l'accesso alla stanza della lettiera e a quella per il cibo e l'acqua, piuttosto che aprire l'intera casa fin da subito.

Predisponi un arricchimento ambientale Oltre alle dotazioni standard, dovresti anche fornire al nuovo gattino una varietà di giocattoli arricchenti, finché non scopri quale genere preferisce. Investire in stili diversi, incoraggiarlo al gioco e giocando con lui faciliterai il suo benessere e la sua felicità, e, di conseguenza, la sua capacità di adattamento. Oltre ai giocattoli per gatti, dovresti fornire al nuovo arrivato dei tiragraffi. Dovrebbero avere più di un'opzione, con cordatura verticale e orizzontale (piatta). Offrire al gatto varie opzioni ti darà un'idea migliore di ciò che gli piace e lo renderà sicuramente più felice.

Stabilire una routine Fornire una routine è un ottimo modo per aiutare il gattino ad adattarsi senza problemi alla nuova casa. Quando si stabilisce questa nuova routine, gli orari devono essere regolari, per il pasto, per la spazzolatura e per il gioco.

Esegui regolarmente la toelettatura del gatto e le cure dentistiche Lavare regolarmente i denti del gatto può essere importante, ma dovrai aspettare che si sia completamente ambientato e si senta a suo agio, prima di incorporare queste nuove attività. Se non hai mai lavato i denti del gatto, inizia gradualmente. Ad esempio, puoi dargli piccole quantità di dentifricio sulla punta di un dito, per un mese o due, abituandolo all'odore e al sapore. Ricorda, non usare mai il dentifricio umano! Anche la spazzolatura dovrebbe essere regolare. Che tu stia lavando i denti o il pelo al nuovo gatto, ricorda di iniziare lentamente e di offrire delle ricompense per rendere l'esperienza positiva.

Passa lentamente al nuovo cibo per gatti Quando adotti un gatto, dovrai somministrargli correttamente il cibo. Quando si inizia una nuova dieta, è meglio farlo lentamente, nel corso di 5-7 giorni, per prevenire disturbi gastrointestinali. Quando si sceglie un nuovo cibo per gatti, l'attenzione dovrebbe essere posta sulla qualità, con la carne come ingrediente principale. E' da privilegiare il cibo umido in scatola, mentre il cibo secco dovrebbe costituire solo una piccola parte - aiuta a prevenire l'accumulo di tartaro sui denti nel tempo.