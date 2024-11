Assicurazione per animali domestici: com'è e come funziona? L'assicurazione per animali domestici rappresenta una garanzia per ottenere un rimborso riguardo le spese veterinarie effettuate per l'animale, ma anche i possibili contenziosi o il pagamento dei danni causati dal cane o dal gatto a cose, persone o altri animali.

Come funziona l'assicurazione per il cane? Selezioni la soluzione che preferisci;

Paghi ogni mese il premio;

Ricevi un rimborso per danni causati a cose o persone;

Ricevi un rimborso sulle spese veterinarie. L'assicurazione per il cane ha un funzionamento simile a quello di tutte le altre assicurazioni. Ogni anno il proprietario dell'animale versa un premio (che sarà mensile o semestrale) alla compagnia. In questo modo potrà coprire i danni causati dal cane a cose o persone. Inoltre avrà diritto ad un rimborso per le spese legate alla salute dell'animale (con alcune esclusioni).

Come funziona l'assicurazione per il gatto? Puoi scegliere fra vari pacchetti;

Hai diritto ad un rimborso sulle spese;

Non sono compresi alcune prestazioni veterinarie. L'assicurazione per il gatto funziona proprio come quella per il cane. Si può scegliere fra vari pacchetti a seconda delle esigenze, con limitazioni e massimali differenti. L'assicurazione permette di avere accesso alle cure veterinarie con un rimborso. In sostanza le spese vengono anticipate dal proprietario e in seguito vengono restituite dalla società assicuratrice con modalità che variano in base alla salute del gatto e all'età. Nel pacchetto solitamente rientrano le cure veterinarie e gli interventi necessari in seguito a malattia oppure infortunio. I costi ordinari che riguardano esami preventivi, sverminazioni o sterilizzazioni solitamente non sono compresi.

Cosa copre? Responsabilità civile;

Tutela legale;

Spese veterinarie;

Interventi chirurgici. L'assicurazione per animali copre prima di tutto la responsabilità civile. Consente dunque di risarcire i danni che vengono causati a terzi. Ciò può accadere, ad esempio, se il cane morde una persona per strada oppure se il gatto rompe un oggetto di valore nella proprietà di qualcuno. La tutela legale invece consente di coprire le spese relative a controversie legali che riguardano danni causati dall'animale, rimborsando i costi dell'avvocato e del procedimento in tribunale. Infine la tutela veterinaria è utile in caso di incidente o di malattia dell'animale, garantendo un sostegno anche in caso di interventi chirurgici e terapie particolari.

Cosa non copre l’assicurazione per animali? Malformazioni legate a fattori ereditari;

Difetti fisici dovuti a malattie precedenti;

Check-up e controlli di routine;

Toelettatura;

Sterilizzazione;

Vaccinazioni;

Acquisto di antiparassitari;

Patologie che si possono prevenire con vaccini o profilassi;

Problemi comportamentali;

Spese legate alla gravidanza e al parto;

Soppressione;

Patologie dei denti;

Uso di integratori;

Cure legate a malattie croniche;

Leshmania e Filaria;

Pulizia dei denti.

Quanto costa? Dai 65 ai 150 euro per un cane;

Dai 50 ai 100 euro per un gatto. Il costo di un'assicurazione per cane si aggira fra i 65 e i 100 euro l'anno. Va sottolineato che questo costo riguarda solamente la responsabilità civile e permette di avere un rimborso in caso di danni causati dal cane a terzi che siano persone, beni o animali. Il prezzo sale se si aggiungono altre clausole, mentre alcune compagnie assicuratrici tendono ad applicare condizioni differenti in caso di razze particolari come il Dogo argentino o il Pitbull. Un'assicurazione per gatti invece ha un prezzo leggermente inferiore dai 50 ai 100 euro circa. Anche in questo caso il costo della polizza è legato a vari fattori. Non solo l'età e le condizioni di salute dell'animale, ma anche la sua presenza stabile nell'abitazione del proprietario.

Da cosa dipende il costo dell’assicurazione? Età dell'animale;

Razza;

Luogo di residenza;

Massimale della polizza. Il costo dell'assicurazione per animali è legata a vari fattori. Prima di tutto l'età del cane o del gatto. Un animale anziano, infatti, ha un costo maggiore rispetto ad un esemplare giovane e rischia di ammalarsi di più. Anche la razza è un elemento determinante. La stazza e il carattere del cane, ad esempio, possono portare la compagnia ad aumentare i costi. Va poi preso in considerazione il massimale che è stato prestabilito per il tipo di polizza prescelto. Se la polizza copre le spese veterinarie sino a 2.000 euro, ad esempio, il premio sarà inferiore rispetto ad un contratto che prevede un massimale di 5.000 euro. Infine la località di residenza rappresenta un fattore discriminante. Le spese veterinarie infatti differiscono da una Regione all'altra.