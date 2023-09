Cosa capiscono i cani su noi esseri umani? Trascorriamo molto tempo ogni giorno a parlare con i nostri amici pelosi, e ci piacerebbe davvero sapere cosa capiscono i cani quando gli spieghiamo qualcosa. A volte le loro reazioni sembrano così genuine e interessate a quello che gli stiamo dicendo da avere proprio la netta impressione che ci capiscano bene. Dunque cosa capiscono i cani dell'italiano o le altre lingue? Se da una parte è vero che questi animali sono molto intelligenti e comprendono una serie di comandi verbali di base, che cosa capiscono quando stiamo avendo una conversazione con qualcuno? Negli ultimi decenni gli scienziati hanno condotto una serie di esperimenti per comprendere il modo in cui i cani interpretano il linguaggio umano.

Quali parole capiscono i cani? Il loro nome

Seduto

Zampa

No

A terra

Pappa È conoscenza diffusa che il cane è in grado di imparare una varietà più o meno ampia di comandi verbali, parole o frasi. Un'inchiesta scientifica pubblicata su Science Direct ha mostrato che il cane domestico medio è in grado di riconoscere circa 90 parole. Molte di queste sono comuni e piuttosto ovvie. In particolare, molti cani da lavoro (da caccia, da protezione del territorio o cani guida) tendono ad avere un vocabolario molto ampio, proprio per il fatto che devono svolgere compiti precisi e puntuali. Inoltre, alcune razze sono più predisposte e più volenterose nell'imparare nuovi comandi e nuovi comandi. Stanley Coren, autore de "L'intelligenza dei cani", ritiene però che il cane abituato a trascorrere tanto tempo con la sua famiglia umana sia in grado di comprendere una quantità di parole addirittura più ampia. Coren stima che il cane domestico medio sia in grado di capire circa 165 parole. Il numero può salire fino a circa 250 quando abbiamo a che fare con razze molto intelligenti, come il Border Collie, il Pastore Tedesco e il Barbone.

Il processo di apprendimento delle parole Basta aver vissuto anche solo qualche giorno in compagnia di un cane per rendersi conto che questo animale è in grado di rispondere ai comandi vocali. A patto, naturalmente, che vi riconosca l'autorità per darglieli. Tuttavia, il fatto che il cane capisca le parole non significa che lo faccia nello stesso modo in cui lo facciamo noi. Tutt'ora, questo tema è in fase di studio da parte degli esperti. La ricerca scientifica ha evidenziato che i cani ascoltano con attenzione: Il tono con cui pronunciamo le parole

Il linguaggio del corpo

Le espressioni facciali Questi tre elementi, secondo molte scuole di pensiero, giocano un ruolo ancora più importante della parola stessa. Altri scienziati scienziati, invece, rimangono convinti che certe parole, anche se pronunciate con un tono diverso da solito, siamo per il cane perfettamente comprensibili. Alcuni scienziati della Eötvös Loránd University a Budapest hanno condotto un serie di esperimenti in cui è stato dimostrato che il cane usa sia la parte destra che la parte sinistra del cervello quando ascolta una conversazione tra persone. Negli esseri umani, la parte destra del cervello svolge il compito di interpretare il tono e le emozioni, mentre la parte sinistra si occupa di comprendere il significato delle parole. I cani usano entrambi gli emisferi del cervello quando ricevono complimenti o sentono parole di loro gradimento pronunciate con un tono rassicurante. Quando le stesse parole vengono pronunciate con tono neutrale, solo l'emisfero sinistro si attiva. Le parole di cui ignorano il significato e che hanno per loro poca importanza, come ad esempio "comunque", pronunciate però con tono dolce, possono attivare l'emisfero destro del cervello. Tutto questo per dire che sia le parole che diciamo che il modo in cui le diciamo svolgono un ruolo importante quando si vuole parlare col cane.