Cos'è la Pet Therapy?

L'interazione tra gli umani e alcune specie animali riduce lo stress, migliora l'umore e aumenta la motivazione tanto che viene impiegata in ospedali, scuole e case di riposo in supporto complementare alle terapie tradizionali. Soggetti anziani, disabili e bambini o malati hanno grande giovamento.

La pet therapy è una pratica terapeutica che promuove il contatto con gli animali per l'ottenimento di un benessere fisico ed emotivo nelle persone.

Quali sono gli animali usati per la pet therapy?

Nella pet therapy vengono utilizzati diverse tipologie di animali, cani e gatti in prima battuta: si tratta di esemplari da compagnia con cui molte persone hanno già familiarità ed è quindi più semplice entrare in contatto con loro.

I cani soprattutto si prestano alla perfezione nel supporto di programmi terapeutici, offrendo un supporto prezioso a diverse tipologie di pazienti fragili, anziani, bambini e disabili compresi.

Anche i gatti, seppur più schivi e meno addestrabili, mostrano per alcune razze un temperamento più incline alle coccole e quindi alla pet therapy. Con la loro presenta calmano e rilassano; non dimentichiamo poi l'incredibile impatto delle fusa.

Non solo animali "classici" da compagnia come cani e gatti però: anche in una fattoria con cavalli e conigli si possono ottenere ottimi benefici riguardo l'accudimento, la riduzione dello stress e un migliore controllo di problemi psicologici e cognitivi.