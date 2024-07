Cos'è l'erba gatta e dove comprarla?

L 'erba gatta , conosciuta anche come catnip , è una pianta amata dai gatti per i suoi effetti euforizzanti e rilassanti. Ma come sceglierla e dove comprarla? Ecco i consigli giusti per scegliere e utilizzare al meglio l'erba gatta.

Questo effetto dura solitamente dai 5 ai 15 minuti , dopo di che il gatto entra in una fase refrattaria durante la quale non risponde più all'erba gatta.

Come scegliere l'Erba Gatta?

Esistono diversi tipi di erba gatta che possiamo acquistare online. Vediamo quali sono i prodotti più venduti e apprezzati su Amazon.

Erba Gatta Secca

È la forma più comune, venduta in sacchetti o barattoli. È ideale per spargere su giocattoli, tiragraffi o direttamente sul pavimento.

La catnip stimola il gatto rendendolo più attivo e allenato, contribuendo al suo benessere fisico, molto importante soprattutto nei casi di obesità o sedentarietà. Le componenti naturali presenti nel catnip aiutano il gatto a sfogare lo stress e a sentirsi più rilassati dopo l'utilizzo. Inoltre aiuta a migliorare l'igiene orale prevenendo la placca e l'alito cattivo.

Giocattoli all'Erba Gatta

Sono giocattoli imbottiti di erba gatta, perfetti per stimolare il gioco. Il set contiene una pallina di erba gatta più 1 pallina di erba gatta sostituibile.

Molto interessanti anche i bastoncini con palline di erba gatta.

Spray di Erba Gatta

Contiene estratto di erba gatta diluito in acqua, facile da spruzzare su giocattoli o superfici per incoraggiare il gatto a interagire con essi. Realizzato appositamente con i migliori oli essenziali a base di erba gatta, basta un rapido spruzzo per scatenare un'esplosione di entusiasmo nel tuo piccolo amico peloso.

Erba Gatta fresca

Disponibile in vaso, consente al gatto di masticare le foglie direttamente dalla pianta. In questa confezione troviamo sei semi di erba gatta facilissimi da piantare in modo da ottenere un'ottima erba gatta fresca, che stimola la digestione ed è ben noto come rimedio naturale per i boli di pelo ed è ricco di vitamine e minerali essenziali. A differenza delle piante d'appartamento che sono spesso velenose, l'erba gatta è sana e perfettamente adatta al consumo.





Snack di erba gatta

Questi snack sono prodotti con erba fresca di gatto e petto di pollo. Sono ottimi come premietti.