Cos'è il rinforzo positivo nel cane?

In cosa consiste il rinforzo positivo per il cane? Il rinforzo positivo è una tecnica di addestramento che sfrutta un principio dell'apprendimento: i comportamenti che portano a conseguenze piacevoli tendono a essere ripetuti. Questo approccio si basa sull'associazione tra un'azione desiderata del cane e una ricompensa, che può essere un bocconcino, una carezza, un gioco o una parola di elogio.

Come dovrebbe funzionare? Incoraggiare comportamenti corretti con stimoli positivi;

Rinforzare il legame tra cane e proprietario. Il rinforzo positivo non solo dovrebbe aiutare a insegnare nuovi comportamenti, ma potrebbe anche contribuire a rafforzare il legame tra cane e proprietario. A differenza di altre tecniche che utilizzano la punizione per scoraggiare comportamenti indesiderati, il rinforzo positivo si concentra sul premiare ciò che è corretto, piuttosto che punire ciò che è sbagliato. Nella teoria, l'efficacia di questo metodo è spesso legata al modo in cui viene applicato, presupponendo che la ricompensa venga somministrata immediatamente dopo il comportamento desiderato, in modo che il cane possa capire chiaramente cosa ha fatto di corretto.

Il rinforzo positivo è una tecnica attuale? No, è una visione che sta cominciando a venire superata. Il rinforzo positivo rientra nella teoria del condizionamento operante, alla base dell'approccio definito "comportamentista", descritto dallo psicologo statunitense Burrhus Frederic Skinner, che ha dimostrato come l'apprendimento sia influenzato dalle conseguenze delle azioni. Questo approccio si basa sull'assunto che la risposta del cane avvenga esclusivamente in relazione a una necessità. Ad oggi però, questa visione inizia a essere considerata molto limitante, dato che esclude la possibilità che l'animale attui una scelta cognitiva volontaria. Difatti la scienza comportamentale veterinaria si è evoluta, e la branca dedicata al cognitivismo ha preso piede, portando a considerare le azioni del cane come volontarie e non esclusivamente in risposta a degli stimoli esterni (sebbene non viene negato che ci sono determinate azioni che favoriscono determinate risposte), portando quindi il concetto di "rinforzo" su un piano di comprensione del cane della possibilità di ottenimento di una condizione di benessere.

Cosa si intende per rinforzo positivo? Come detto, il concetto di "rinforzo" inizia a essere oggi superato, dato che il cane inizia essere visto come un essere senziente capace di scegliere, e non come una macchina che risponde automaticamente e acriticamente a degli stimoli che gli vengono insegnati (sebbene a volte le due cose possano coincidere). In ogni caso, per molti anni il rinforzo positivo è stato visto come uno strumento fondamentale nell'apprendimento del cane, definito come l'aggiunta di uno stimolo gratificante immediatamente dopo l'esecuzione di un comportamento desiderato, con l'obiettivo di aumentare la probabilità che il cane ripeta quel comportamento. Un tipo di apprendimento che si basa sulla teoria del "condizionamento operante", che enfatizza l'importanza delle conseguenze per modellare i comportamenti. Secondo questa teoria, gli animali si aspettano che le loro risposte abbiano specifiche conseguenze (ad esempio, allungare una zampa dovrebbe permettere l'ottenimento del premio). Il soggetto rinforzato apprende quindi che la risposta emessa sarà seguita oppure no da un certo rinforzo, acquisendo quindi una conoscenza, ed è proprio l'individuo (sul quale si concentra la nuova visione della veterinaria comportamentalista) che deciderà se emettere o meno quella risposta, in funzione dell'intensità del desiderio di ottenere quel certo tipo di rinforzo. Di base, evitando l'uso della coercizione o della punizione, il rinforzo positivo può promuovere un apprendimento sereno, riducendo lo stress e favorendo il benessere emotivo dell'animale, purché quest'ultimo non venga visto come una specie di robot che deve rispondere a comando a determinati stimoli.

Cos’è il condizionamento operante di Skinner? Alla base di questa pratica c'è il concetto di "condizionamento operante" teorizzato da Skinner, che per molti anni è stato alla base del comportamentismo, concepito per spiegare come i comportamenti degli animali e degli esseri umani possano essere appresi e modificati attraverso le conseguenze delle loro azioni. A differenza del condizionamento classico di Pavlov, che si concentra su risposte automatiche a stimoli specifici, il condizionamento operante riguarda i comportamenti volontari, modellati attraverso un sistema di rinforzi e punizioni. Secondo Skinner, il processo di apprendimento avviene attraverso tre elementi principali: lo stimolo discriminativo, ovvero un segnale che indica che un certo comportamento sarà seguito da una conseguenza; la risposta, cioè il comportamento emesso in risposta allo stimolo, e la conseguenza, intesa come l'effetto che segue il comportamento, che può aumentare o diminuire la probabilità che venga ripetuto. Le conseguenze sono classificate in quattro categorie principali: rinforzo positivo (l'aggiunta di uno stimolo piacevole per aumentare la probabilità che un comportamento si ripeta), rinforzo negativo (la rimozione di uno stimolo avversivo per aumentare la probabilità di un comportamento), punizione positiva e punizione negativa.

Qual è il modo per rendere più efficace un rinforzo positivo? Tempismo;

Chiarezza;

Coerenza;

Valore della ricompensa;

Gradualità. L'efficacia del rinforzo positivo dipende da una serie di fattori, tra i quali il più importante è forse il tempismo, così da aiutare il cane nel capire qual è l'azione o il comportamento che si sta premiando. Nella teoria del rinforzo positivo esiste poi il concetto del "marker", ovvero un segnale (ad esempio acustico, come un clicker) da associare al comportamento da premiare. Questa pratica è però oggi da molti addestratori considerata limitativa, preferendo l'associazione di parole o gesti di incoraggiamento da parte del padrone. Nelle prime fasi dell'addestramento è comunque importante essere coerenti con i comportamenti da premiare, riducendo gradualmente la dipendenza dal premio che, almeno per le prime volte, dovrebbe essere vista come gratificante da parte del cane. In ogni caso, l'addestramento deve essere strutturato in modo progressivo e con passaggi semplici.