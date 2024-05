Cos’è il CITES Sapere cos'è il CITES e come funziona è essenziale per chi si trova ad avere a che fare con specie esotiche. In questa categoria di animali rientrano anche le tartarughe di terra: i proprietari di questi esemplari infatti devono conoscere alcune regole importanti da rispettare per evitare problemi e sanzioni. Prima di scoprire tutto sul CITES, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram, per essere sempre aggiornati su salute e benessere, anche dei nostri amici animali.

Cos'è Il termine CITES è l'acronimo di Convention on International Trade of Endangered Species che tradotto significa Convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d'estinzione. Fa riferimento alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale di fauna e flora minacciate di estinzione firmata nel 1973 ed entrata in vigore due anni dopo. Questo accordo internazionale è stato firmato da più Stati con lo scopo di proteggere animali e piante a rischio d'estinzione, regolando e monitorando il loro commercio al fine di evitare di mettere la loro sopravvivenza a repentaglio. Il controllo include gli esemplari sia vivi che morti, anche parti oppure prodotti derivati.

Quali animali hanno bisogno del CITES? Le specie che sono regolate dal CITES sono divise in tre appendici in base al grado di protezione di cui hanno bisogno. L' Appendice I riguarda gli esemplari che sono a rischio d'estinzione. In questa lista si possono trovare circa trecento specie di piante e ben seicento specie animali fra cui ghepardi, panda, armadilli giganti e balene grigie.

riguarda gli esemplari che sono a rischio d'estinzione. In questa lista si possono trovare circa trecento specie di piante e ben seicento specie animali fra cui ghepardi, panda, armadilli giganti e balene grigie. L'Appendice II riguarda invece le specie che non sono minacciate dal rischio di estinzione, ma per cui è necessario un commercio controllato. Tali misure hanno lo scopo di evitare degli usi impropri di questi esemplari e che non siano compatibili con la loro sopravvivenza. Questa è la categoria più ampia con oltre duemilacinquecento piante e millequattrocento animali fra cui anguille europee, ippopotami e giraffe. L'Appendice III comprende invece le specie che sono protette in almeno un Paese che si è rivolto agli stati che fanno parte della Convenzione di Washington per poterne regolare il commercio. In questa categoria troviamo circa duecento settanta specie di animali e trenta specie di piante fra cui i coralli. Quando si acquista oppure si riceve come regalo un animale esotico è essenziale sapere se si trova in CITES poiché dovrà essere accompagnato da un regolare certificato.

Chi emette il CITES? Il rispetto dei parametri della Convenzione di Washington riguarda in Italia i vari ministeri. Il punto di riferimento, in ogni caso, è il Servizio CITES che è attivo dal 1980 e si occupa del rispetto delle norme e del rilascio dei certificati utili al commercio di varie specie di animali e piante protette. In Italia il servizio CITES viene gestito dal comando unità forestali, raggruppamento Carabinieri e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per ottenere la certificazione CITES legata al commercio di alcuni animali e piante è necessario rivolgersi ai Carabinieri, compilando dei moduli online e seguendo la procedura indicata.