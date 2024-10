Cos'è e che benefici ha l'onoterapia?

L' onoterapia è una pet therapy che vede protagonista l'asino e le sue grandi doti caratteriali. È stato infatti dimostrato come il suo supporto aiuti a migliorare diverse condizioni, sia fisiche che psicologiche. Come il cane, il gatto e il cavallo, anche questo animale estremamente docile ed empatico riesce a instaurare un contatto benefico con persone di tutte le età.

Cosa significa onoterapia?

Terapia con l'asino.

Questo è il significato letterale di una pratica ancora poco conosciuta. Si chiama così perché si basa su un'intesa che nasce fra l'animale e l'essere umano. Si sono notati, infatti, dei passi avanti rispetto al benessere psichico e motorio di diverse persone sottoposte a più sedute di questa natura.

L'asino è caratterizzato da una spiccata curiosità, cerca l'interazione ed è affettuoso. Queste sue caratteristiche, soprattutto in pazienti che hanno difficoltà a creare un contatto con il cavallo perché particolarmente energico e a volte imprevedibile, si sono rivelate particolarmente stimolanti.

Questo animale è in grado di riconoscere le emozioni e a rispondere con calma e pazienza: è perfetto per chi necessita di rassicurazione e stabilità emotiva. Rispetto al cavallo è lento, prevedibile e ha una stazza più contenuta: per questo non crea soggezione. I bambini che soffrono di disturbi del comportamento e hanno difficoltà di concentrazione, per esempio, possono ottenere un approccio graduale e quindi efficace.