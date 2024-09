Cos'è davvero lo sguardo colpevole del cane?

Cos'è in realtà lo sguardo colpevole del cane? Lo sguardo colpevole del cane in realtà è una reazione dell'animale all'atteggiamento del padrone. Vedendolo arrabbiato infatti percepisce che verrà punito, per questo ha paura. Non comprende, invece, di aver fatto qualcosa di sbagliato, mettendo in relazione le due cose.

Cosa significa lo sguardo colpevole del cane? Che ha paura di te. Lo sguardo colpevole del cane significa semplicemente che il cane ha paura di te perché lo stai sgridando. Non è legato, come molti credono, al fatto che ha compreso di aver combinato un guaio o essersi comportato male. In sostanza questo sguardo è un sintomo di paura per ciò che lo attende, in relazione alla reazione del padrone. L'animale infatti percepisce che verrà punito, ma non capisce perché. Proprio per questo sgridare il cane può risultare inutile e ha come unico risultato quello di spaventare l'animale.

Cosa vuol dire quando il cane distoglie lo sguardo? Ha paura;

Ti rispetta;

È timido;

È stressato. Il cane solitamente distoglie lo sguardo quando ha paura ed è turbato dalle emozioni che sta provando la persona che ha davanti, perché percepisce rabbia. Accade, ad esempio, quando l'animale ha combinato un guaio e viene sgridato dal proprio padrone. Nei cani inoltre fissare negli occhi è un sintomo di sfida, se il cane non lo fa con te probabilmente ti rispetta e si sente molto tranquillo in tua presenza. Questo comportamento, inoltre, potrebbe essere legato al carattere insicuro del cane oppure potrebbe essere un sintomo di stress e disagio.

Cosa significa quando il cane ti osserva? Sta cercando di rilevare le tue emozioni;

È in ansia;

Cerca rassicurazioni;

Ha percepito un cambiamento;

Si sente minacciato. Se un cane ti osserva probabilmente sta cercando di capire cosa provi. Questi animali sono particolarmente sensibili alle nostre emozioni e hanno la capacità di percepire i cambiamenti che avvengono nel loro ambiente, chiedendo rassicurazioni al padrone. Alcune volte il cane potrebbe fissarti anche perché si sente in ansia e ha necessità di avvertire la tua presenza come sollievo dal suo stato agitato. Se lo sguardo è molto intenso, accompagnato magari da un abbaio oppure se il cane nel contempo ringhia, probabilmente sta chiedendo distanza e spazio. Forse si sente minacciato e vuole che ti allontani oppure sta contendendo una risorsa.

Cosa vuol dire quando il tuo cane non ti guarda negli occhi? Vuole evitare un conflitto;

Non vuole eseguire un comando. Quando il cane non ti guarda negli occhi sta cercando di evitare un possibile conflitto. Forse non è riuscito a interpretare bene le tue emozioni, per questo sta provando a tirarsi indietro, proteggendosi. Magari è in ansia oppure ha paura perché ha interpretato male alcuni tuoi segnali, per questo evita di sfidarti, ma si mostra sottomesso, eludendo il contatto visivo. Va poi sottolineato che nell'addestramento del cane è essenziale mantenere su di sé lo sguardo del cane. Se questo non avviene significa che l'animale si è distratto e che non è interessato a svolgere determinati comandi o esercizi.

Che significa quando il cane ti guarda fisso negli occhi? Sta esprimendo affetto;

Vuole la tua attenzione;

Attende che tu faccia qualcosa;

Ti sta comunicando che ha una necessità. Se un cane ti guarda fisso negli occhi probabilmente sta cercando di esprimere il suo amore nei tuoi confronti. In questi animali infatti il contatto visivo prolungato può essere un segno di fiducia. Il cane potrebbe fissarti negli occhi anche per altri motivi. Forse vuole attirare la tua attenzione e ha bisogno che tu faccia qualcosa per lui. Spesso questo atteggiamento è legato ad una richiesta dell'animale. Magari il cane ha fame e vorrebbe mangiare oppure deve fare i bisogni o semplicemente desidera giocare un po' con il suo padrone.