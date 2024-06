Il temutissimo ragno violino è un piccolo aracnide della famiglia Sicariidae. Schivo e per nulla aggressivo, se si sente minacciato e non ha possibilità di fuga questo ragno può mordere gli umani. E per quanto piccolo, è considerato uno dei ragni più velenosi presenti in Italia .

Cos'è il ragno violino?

Il ragno violino, nome scientifico Loxosceles rufescens, è un aracnide della famiglia delle Sicariidae. È un ragno di piccole dimensioni: il suo corpo è lungo 8-10 millimetri, e considerando le lunghe zampe si arriva a un massimo di 4-5 centimetri di grandezza.

A differenza di altri ragni non costruisce grandi tele visibili per catturare le sue prede, ma caccia liberamente (pur allontanandosi dalla tana il meno possibile).

Il ragno violino è un animale prevalentemente notturno, che preferisce uscire dalla sua tana nelle ore buie: si tratta infatti di un ragno molto schivo e timido, per nulla propenso all'incontro con gli esseri umani.

Di fronte a una minaccia, questo ragno preferisce cercare una via di fuga piuttosto che attaccare: i morsi di ragno violino sono quasi sempre accidentali, e restano un'evenienza piuttosto rara.

Questo piccolo ragno, però, è incluso nella brevissima lista dei ragni velenosi presenti in Italia: insieme al ragno violino, soltanto la malmignatta è considerata una specie di rilevanza medica per l'uomo. Solo che, a differenza della vedova nera mediterranea, il ragno violino trova ampia diffusione in ambienti domestici: questo ragno infatti vive tendenzialmente in anfratti bui e nascosti in cui può proteggersi da fattori esterni.

In natura lo si trova spesso sotto i sassi o nelle crepe fra le rocce, ma può cercare riparo anche in ambienti più vicini a noi come legnaie, cantine e addirittura case abitate: anche se non cerca la convivenza con noi, può capitare che si infili tra le crepe di un muro, sotto delle lenzuola o all'interno di una scarpa che non viene usata da tempo.

In quel caso, se si sente gravemente minacciato dalla nostra presenza e non ha la possibilità di fuggire, il ragno violino può mordere per difesa. Incontri di questo tipo con il piccolo Loxosceles rufescens non sono affatto frequenti, ma quando capitano possono avere conseguenze molto gravi.