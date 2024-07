Coprofagia: perché i cani mangiano la cacca?

Per molti cani mangiare la cacca è un comportamento normale, dovuto a istinto, imitazione o curiosità; in alcuni casi, però, questa abitudine disgustosa all'essere umano deriva da un qualche disagio o qualche altra condizione di interesse veterinario.

Come detto, mangiare la cacca è un comportamento normale per i cani; in alcuni casi, però, potrebbe rivelarsi pericoloso:

Cosa fare?

Esistono varie strategie e precauzioni che impediscono al cane di mangiare la cacca, propria o di altri animali. Per sapere esattamente cosa fare, però, bisogna prima di tutto capire qual è la causa della coprofagia.

Come evitare che il cane mangi la cacca del gatto?

Per evitare che il cane mangi la cacca del gatto di casa, bisogna posizionare la lettiera in un punto inaccessibile al cane: per esempio, si potrebbe installare un cancelletto di accesso nella porta di accesso alla stanza in cui si trova il gabinetto del gatto oppure si potrebbe porre la lettiera sopra un tavolo molto grande, riservato soltanto al gatto.

È importante, inoltre, pulire regolarmente la lettiera.

Infine, un'altra strategia interessante è somministrare al gatto un integratore alimentare per la coprofagia, che rende la cacca più sgradita agli altri animali, cane compreso.

Come evitare che il cucciolo mangi la propria cacca?

Per impedire che il cane ancora cucciolo mangi la propria cacca, bisogna stare con lui quando defeca, lodandolo e gratificandolo con un premio alimentare quando ha concluso, e, mentre sta mangiando il suo premietto, raccogliere velocemente le sue feci in modo tale che non sia tentato a mangiarle.

Questa strategia combina il rinforzo positivo a una piccola arguzia.

Come evitare che il cane lasciato solo o in gabbia mangi la propria cacca?

I cani che mangiano le proprie feci perché non si trovano a loro agio quando rinchiusi in un'area o in gabbia traggono giovamento dall'essere posti in una stanza o in un recinto più grande e dall'avere con sé anche dei giochi puzzle per cani.

Il cane che mangia la propria cacca quando è lasciato solo (a causa dell'ansia da separazione), invece, potrebbe trarre beneficio dall'essere coinvolto di più nella vita del padrone (questo, tuttavia, non è sempre possibile) o, più verosimilmente, dall'intervento di un addestratore comportamentalista.

Come fare se il cane mangia la cacca per paura di essere punito?

Se il cane mangia la propria cacca per paura della reazione del padrone, la prima cosa da fare è smettere di punire l'animale o arrabbiarsi: questo comportamento, infatti, è controproducente e non fa altro che impaurire ulteriormente il cane; in secondo luogo, bisogna evitare che il cane possa mangiare i propri escrementi e, al tempo stesso, adottare la già citata strategia del rinforzo positivo, elogiando e premiando il cane per aver fatto la cacca e per non averla mangiata.

In simili situazioni, bisogna avere molta pazienza e continuare con il rinforzo positivo anche se, inizialmente, sembra non funzionare.

Anche in questi casi, può essere utile un integratore alimentare per la coprofagia, ovviamente per il cane stesso, al fine di rendere meno gradevole il sapore delle feci.

Cosa fare con i cani che mangiano la propria cacca per abitudine?

Per correggere un cane adulto che mangia la propria cacca per abitudine o per attirare l'attenzione, bisogna inizialmente essere sempre con lui quando deve defecare, in modo da sottrargli le feci appena prodotte; allo stesso tempo, bisogna elogiarlo e premiarlo con un cibo estremamente appetitoso, che non mangia abitualmente; con il tempo, quindi, se ancora non li conosce, bisogna istruirlo anche nei messaggi vocali "lascia", "vieni", "seduto" ecc., per disciplinarlo al meglio.

Se si hanno difficoltà ad addestrare il cane ai messaggi vocali, è consigliabile rivolgersi a comportamentalista.

Cosa serve per addestrare il cane a non mangiare la cacca?

Per addestrare il cane a non mangiare la cacca, può essere utile munirsi di:

Premi alimentari (i cosiddetti dolcetti o premietti ). L'uso di premi alimentari, meglio se appetitosi, è fondamentale per attuare la strategia di rinforzo positivo, per distrarre il cane dalla cacca mentre la si raccoglie e per elogiare l'animale a fini istruttivi.

(i cosiddetti o ). L'uso di premi alimentari, meglio se appetitosi, è fondamentale per attuare la strategia di rinforzo positivo, per distrarre il cane dalla cacca mentre la si raccoglie e per elogiare l'animale a fini istruttivi. Guinzaglio . Può rivelarsi indispensabile, anche per addestrare il cane in giardino. Usare il guinzaglio permette di tenere sotto controllo il cane quando si raccolgono le feci.

. Può rivelarsi indispensabile, anche per addestrare il cane in giardino. Usare il guinzaglio permette di tenere sotto controllo il cane quando si raccolgono le feci. Sacchetti per la cacca . Sono anch'essi fondamentali, perché permettono di raccogliere velocemente e in modo igienico le feci, prima che il cane se le mangi.

. Sono anch'essi fondamentali, perché permettono di raccogliere velocemente e in modo igienico le feci, prima che il cane se le mangi. Museruola . Può essere utile per impedire al cane di mangiare la cacca. È consigliabile dotarsi di una museruola che non faccia ansimare il cane.

. Può essere utile per impedire al cane di mangiare la cacca. È consigliabile dotarsi di una museruola che non faccia ansimare il cane. Clicker . È un piccolo strumento che emette un suono sordo, utile a richiamare le attenzioni del cane, per addestrarlo.

. È un piccolo strumento che emette un suono sordo, utile a richiamare le attenzioni del cane, per addestrarlo. Integratori alimentari per la coprofagia . Esistono sia per cani che per gatti e servono a rendere più sgradevole il sapore delle feci.

. Esistono sia per cani che per gatti e servono a rendere più sgradevole il sapore delle feci. Palle e altri giochi per cani. Possono rappresentare una distrazione per il cane, specie quando il padrone non è in casa e si sta annoiando o è in ansia.

Infine, vale la pena sottolineare l'importanza di alimentare correttamente il proprio cane, evitando di lasciarlo troppo tempo a digiuno, condizione che potrebbe portarlo a mangiare anche la cacca pur di alimentarsi in qualche modo.