Il coniglio testa di leone o lionhead è una razza di coniglio domestico riconosciuta dal British Rabbit Council (BRC) e dall'American Rabbit Breeders Association (ARBA). Originario della Francia e del Belgio, non è tutavia riconosciuto dalla French Federation of Cuniculture. Il suo nome è dovuto alla tipica criniera lanosa che avvolge la testa, lanosa e morbida, simile a quella del leone maschio. A seconda del numero di geni che un Lionhead riceve da ciascun genitore, può avere una criniera singola o doppia. Si dice che il testa di leone sia stato ottenuto da allevatori che cercavano di produrre un coniglio nano a pelo lungo, incrociando un Swiss Fox piccolo e un Netherland Dwarf. Ciò ha provocato una mutazione genetica che ha causato la comparsa di pelo lungo intorno alla testa e sui fianchi. Questo è noto come "gene della criniera". Altre caratteristiche distintive del testa di leone includono: testa alta, un corpo eretto e compatto, orecchie corte e ben pelose lunghe da 5,0-7,5 centimetri e un peso da 1,1-1,7 chilogrammi. In questo breve articolo cercheremo di capire come prendersene cura.

Che carattere ha il coniglio testa di leone? Cosa ama fare? I conigli testa di leone sono generalmente intelligenti, di buon carattere ed energici. Amano giocare e socializzare. Molti lionhead stringono un forte legame con i propri umani e amano le coccole. Tuttavia, alcune teste di leone possono essere piuttosto schive. Solitamente non mordono, ma potrebbero graffiare quando a disagio nella manipolazione. Alla maggior parte dei conigli non piace essere presi in braccio. Per soddisfare i bisogni sociali del coniglio testa di leone, l'ideale è adottarne più di uno. Maschi e femmine possono essere tenuti assieme solo dopo la sterilizzazione e la castrazione. Inoltre, possono socializzare con altri animali domestici, inclusi cani e gatti, ma solo se di temperamento pacato. Tuttavia, prima della convivenza, è determinante effettuare un'introduzione lenta e progressiva, per garantire che possano coesistere pacificamente. Come animali domestici, i testa di leone sono generalmente silenziosi e richiedono un'alimentazione quotidiana e pulizie regolari del recinto. Hanno anche bisogno di scorazzare per giocare e socializzare ogni giorno, ma sempre sotto supervisione. Inoltre, dovrebbero possedere dei giocattoli, soprattutto da masticare, dentro e fuori dal recinto, per tenerli occupati. I conigli che non ricevono abbastanza stimolazione mentale e fisica potrebbero diventare distruttivi e masticare o scavare in modo indesiderato.

Quanto dura un coniglio testa di leone e malattie comuni Un coniglio testa di leone può vivere fino a 7-9 anni. Questo, tuttavia, dipende molto dal soggetto, dallo stile di vita, dalla "fortuna" e dall'attenzione del padrone alle sue necessità o all'insorgenza di malattie. Le malattie più frequenti dei conigli testa di leone Il proprietario di un animale domestico dovrebbe sapere ciò che è meglio per la sua salute, in modo che possa vivere a lungo e felicemente. Come tutte le razze, i Lionhead sono soggetti a determinate condizioni di salute. Per favorire la consapevolezza e la preparazione a questi potenziali disturbi (qualora dovessero verificarsi), abbiamo raccolto delle informazioni sui problemi di salute che maggiormente si riscontrano nei testa di leone. Patologie del tratto respiratorio Le infezioni respiratorie sono abbastanza comuni in tutte le razze di coniglio. Le radici dei denti superiori si trovano appena sotto i seni cranici, aspetto che li rende abbastanza suscettibili perché se i denti superiori e le gengive si infiammano, la malattia si estende facilmente anche alle cavità soprastanti (collegate al tratto respiratorio). Altre condizioni respiratorie possono includere il raffreddore, termine usato per descrivere sintomi come aumento e difficoltà a respirare, naso che cola, lacrimazione e tosse. I batteri del genere Pasteurella possono essere responsabili di questa infezione e diffondersi tra vari esemplari. Se trattato tempestivamente, un ciclo di antibiotici risolve con successo la condizione. Malattia dentale Molti conigli soffrono di problemi dentali. I denti dei conigli crescono di continuo e hanno bisogno di una dieta ricca di fieno per farli consumare in modo uniforme. Le teste di leone sono particolarmente soggette, a causa delle loro teste più piccole e della mascella leggermente più lunga, che aumentano il rischio di disallineamento. Possono soffrire di prognatismo mandibolare, che porta ad anomalie di usura dentale, causando allungamento dei denti o posizione alterata degli stessi. I sintomi includono perdita di peso e/o problemi intestinali. I veterinari possono fresare i denti sotto anestesia per migliorare il disallineamento e rimuovere le punte più acuminate, che potrebbero penetrare la lingua e le guance. Parassiti I parassiti sono un problema comune a tutte le razze di coniglio. L'acaro Cheyletiella, in particolare, può causare prurito e caduta del pelo, ma può essere facilmente trattato con un antiacaro sia per iniezione, sia spot-on. Il parassita E. cuniculi può essere invece più difficile da trattare. Si diffonde tramite spore nelle urine e può essere trasmesso ad altri conigli. Sebbene alcuni conigli affetti da questo parassita siano asintomatici, altri si rivelano più sensibili. I sintomi includono sete e minzione eccessive, cataratta, inclinazione della testa e paralisi delle zampe posteriori. Anche se il parassita non può essere rimosso completamente, i sintomi possono essere gestiti con trattamenti vermifughi. Nella stagione calda, i conigli possono essere soggetti a attacchi di mosche, che depongono le uova nella loro pelliccia, provocando un'infestazione di vermi. Le teste di leone possono essere più a rischio, a causa del lungo pelo. I conigli già malati e che non si puliscono adeguatamente sono particolarmente a rischio. Con un intervento tempestivo, il trattamento può essere efficace, ma è importante affrontare in primo luogo le ragioni per cui si è verificato il flystrike. Ad esempio, l'incapacità di pulirsi adeguatamente a causa di una condizione preesistente, come i problemi dentali, l'obesità, la diarrea o i periodi prolungati di inattività. Lesioni alla colonna vertebrale Le teste di leone, come tutti i conigli, hanno spine dorsali estremamente delicate. Un coniglio spaventato può scalciare improvvisamente con le zampe posteriori, causandosi danni alla colonna vertebrale. Possono verificarsi queste lesioni anche se il coniglio viene maneggiato in modo errato o lasciato cadere. I sintomi includono paralisi delle zampe posteriori, incontinenza e letargia. Il trattamento dipende dalla gravità della frattura e dal benessere generale del coniglio. Se la lesione ha provocato la paralisi totale delle zampe posteriori e l'incontinenza della vescica, il veterinario potrebbe consigliare l'eutanasia. Sebbene il trauma spinale non possa essere curato, esistono alcune procedure che possono aiutare a correggere la lesione, così come i farmaci antinfiammatori per affrontare il dolore. Di solito, però, i conigli che hanno subito una grave frattura spinale non avvertono alcun dolore - per la recisione del midollo spinale. Disordini gastrointestinali Il tratto digestivo dei conigli è parecchio sensibile: hanno bisogno di molte fibre per stimolare il movimento intestinale e mantenere la salute del sistema digerente. Quando l'intestino smette di funzionare o è ostruito, possono verificarsi condizioni come la stasi gastrica, che crea un accumulo di gas e batteri. Ciò può portare al rilascio di tossine, che possono essere fatali se la patologia non viene trattata. Sebbene siano relativamente comuni in tutti i conigli, alcune razze sono più suscettibili ai disturbi gastrointestinali rispetto ad altre. I conigli soggetti a problemi dentali, come i Lionhead, e quelli che si stressano facilmente, possono perdere l'appetito e non mangiare quantità adeguate di fibre. Altri sintomi includono: letargia, postura curva, stipsi o diarrea. Il trattamento può comportare l'uso di farmaci per favorire la motilità intestinale, con l'obbiettivo di aiutare il coniglio a stimolare il movimento enterico, ma anche antidolorifici e antibiotici. Fornire abbondante fieno fresco e limitare il cibo in pellet e gli snack garantirà ai conigli un apporto di fibre sufficiente per prevenire i disturbi gastrointestinali.