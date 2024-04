Come far vivere il tuo coniglio in appartamento Il coniglio può vivere in appartamento ed è un animale domestico molto docile e affettuoso che può dare grandi soddisfazioni al proprio padrone. Prima di adottarlo e farlo vivere in casa però è importante conoscere alcune regole fondamentali per prendersene cura al meglio e preservarne la salute. Prima di approfondire, però, ricordati che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e al profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Quali conigli si possono tenere in casa? Rex

Testa di Leone

Himalayano

Coniglio d'Angora Inglese

Hotot

Tan

Ariete

Gigante delle Fiandre

Toy o Nano

Arlecchino

Come far vivere un coniglio in casa? Creare uno spazio sicuro in appartamento;

Non tenerlo in gabbia;

Fornirgli fieno, alimenti e acqua. Il coniglio è un animale domestico che necessita di libertà e spazio. Non devi assolutamente rinchiuderlo in gabbia: rischieresti infatti di provocargli solo un forte stress con conseguenti disturbi del comportamento. Assicurati invece di creargli uno spazio sicuro e riparato all'interno di una stanza. Puoi optare per una porzione di stanza recintata, dalla quale però possa entrare e uscire quando sei in casa e puoi tenerlo sott'occhio. All'interno di questo spazio deve esserci anche una piccola tana che deve diventare il luogo in cui l'animale potrà ripararsi qualora ne senta il bisogno. In generale, tutta l'area dedicata al coniglio dovrà essere predisposta in una zona tranquilla, mettendo a disposizione del coniglio fieno, acqua e una lettiera.

Cosa mangia un coniglio? Fieno;

Verdure fresche (lattuga, sedano, bietola, finocchio, cicoria, indivia, scarola, radicchio);

Pellet. Il coniglio non è un roditore, come credono in molti, ma un lagomorfo ed è un erbivoro stretto. Dalla sua alimentazione perciò vanno escluse le granaglie, mentre dovrebbe consumare fieno e verdure fresche. In particolare il fieno è essenziale perché gli consente di tenere il sistema digerente attivo e di evitare letali blocchi intestinali. La sua masticazione, infine, permette di limare i denti che durante tutta la vita continueranno a crescere. Attenzione alla frutta: dovrebbe essere offerta con molta parsimonia, se non del tutto evitata, a causa dell'elevato contenuto di zuccheri e del potenziale sovraccarico di carboidrati nell'intestino.

Dove mettere il coniglio in casa? Come già sottolineato il coniglio in casa necessita di uno spazio tutto suo che non sia una gabbia e che resti aperto, consentendogli di uscire ed esplorare l'ambiente. Posiziona l'area dedicata al coniglio in una zona tranquilla e facilmente raggiungibile. In questo modo l'animale potrà rifugiarsi al suo interno per mangiare o riposare ogni volta che vorrà, senza sviluppare stress, senza sentirsi in alcun modo costretto e senza sviluppare comportamenti aggressivi a causa della noia e del mancato movimento.

Come tenere il coniglio in casa senza gabbia? Preparazione di una tana;

Ricoprire i cavi elettrici;

Rendere inaccessibili battiscopa e piedi dei mobili. I conigli sono animali sociali e particolarmente intelligenti che amano vivere in un ambiente che sia stimolante e confortevole. Attenzione però: per la sua sicurezza e la sua salute vanno prese alcune precauzioni. Innanzitutto è essenziale ricordare che parliamo di un animale territoriale. Ciò significa che ha bisogno, come abbiamo già ribadito, almeno di una tana che sia il suo porto sicuro, il suo spazio salvo in caso di necessità: va bene una casetta o un riparo coibentato e arricchito con panni morbidi e comodi. In più, attenzione alle sua abilità da rosicchiatore: meglio mettere delle canalette passafili o dei tubi di plastica per proteggere i fili elettrici, perché non resisterà alla tentazione di mordere e ciò può essere letale per lui, oltre che dannoso per noi. Meglio tutelare anche i battiscopa e i piedi dei mobili, con coperture in plastica o tavole di legno. Ricordati inoltre di chiedere consiglio al veterinario non solo per quanto riguarda l'alimentazione dell'animale, ma anche per la sterilizzazione e le vaccinazioni. Sono due aspetti utili per la salute del coniglio e per renderlo maggiormente adatto a stare in casa.

Coniglio in casa: i danni comuni Masticazione di cavi elettrici;

Masticazione di mobili;

Masticazione di tappeti. Se non vengono prese le precauzioni di cui abbiamo appena parlato e se non viene accudito nel modo giusto, il coniglio in casa potrebbe causare dei danni significativi. Quando sono stressati infatti questi animali domestici tendono a masticare cavi elettrici, mobili o tappeti, mettendo in atto non solo comportamenti distruttivi, ma anche pericolosi per la salute stessa dell'animale. Per evitare che il coniglio provochi dei danni in casa è essenziale conoscere la natura e il carattere di questi animali. Parliamo infatti di esemplari particolare sensibili e che si stressano facilmente, per questo hanno bisogno di vivere in un ambiente tranquillo, lontano da rumori forti. Inoltre necessitano di molta cura e attenzione. Soffrono la solitudine e hanno bisogno di una continua stimolazione mentale e di esercizio fisico.

Perché il coniglio in casa puzza? Scarsa manutenzione della gabbia;

Cattiva alimentazione. Il coniglio è un animale particolarmente pulito, per questo se scegli di tenerlo in casa non dovrebbe emanare un odore sgradevole. Nonostante ciò esistono alcune situazioni che possono provocare una fastidiosa puzza. Fra le cause più comuni c'è una scarsa manutenzione della gabbia. Se lo spazio in cui l'animale fa i bisogni e mangia non viene pulito in modo regolare, le feci e l'urina potrebbero accumularsi provocando un odore sgradevole. Non solo: il cattivo odore potrebbe essere causato anche dalla dieta del coniglio. Se l'animale non consuma il cibo giusto o mangia troppo, potrebbe soffrire di problemi digestivi ed emanare, dunque, un odore sgradevole.

Qual è il miglior coniglio da appartamento? Coniglio ariete Il coniglio ariete è considerato il miglior coniglio da appartamento. Ha un carattere dolce e mansueto, è particolarmente intelligente ed è perfetto per convivere con bambini e anziani. Ama le coccole ed è il perfetto animale da compagnia per chi ha poco spazio. Il coniglio ariete infatti adora avere zone in cui si sente maggiormente al sicuro, dunque sarà preferibile creare per questo animale un recinto (oppure acquistare una gabbia), fornendogli anche una lettiera e dei giochi per intrattenerlo.