Ciò è dovuto al fatto che i conigli sono animali particolarmente sensibili: il tuo amico peloso dunque potrebbe soffrire a causa di una mancanza di spazio o per via della presenza di altri animali in casa. Cosa fare in questi casi? Il consiglio, come sempre, è quello di rivolersi al veterinario. Sarà lui a individuare le cause della perdita anomala di pelo e a consigliare la cura migliore.

Cosa fare quando il coniglio fa la muta?

Rimuovi il pelo in eccesso

Evita un blocco intestinale

Mantieni idratato il tuo pet

Somministragli gli integratori

La muta rappresenta per il coniglio una fase naturale, nonostante ciò può rivelarsi critica. Ciò è dovuto al fatto che l'animale tende a leccarsi in continuazione, eliminando il pelo morto. Un comportamento che potrebbe provocare un rallentamento delle funzionalità gastro-intestinali, portando – nel peggiore dei casi – a un blocco gastrointestinale. Durante il periodo della muta inoltre le difese immunitarie si abbassano, dunque il coniglio potrebbe essere maggiormente esposto a raffreddamenti e malattie.

Come aiutare l'animale in questa fase? Per prima cosa spazzola il coniglio ogni giorno, eliminando in questo modo il pelo in eccesso. Ricordati di scegliere una spazzola che sia dotata di setole morbide per non irritare la cute sensibile del tuo pet. Favorisci il transito intestinale dell'animale, fornendogli un adeguato quantitativo di fibre per evitare un blocco intestinale. In particolare il fieno è essenziale per migliorare il transito intestinale e la digestione.

Anche l'idratazione è importantissima in un coniglio durante la muta per favorire l'espulsione di pelo e cibo. Se il tuo pet non apprezza l'acqua liscia del beverino potresti aromatizzarla con qualche fettina sottilissima di mela. Infine non dimenticare gli integratori alimentari, necessarie per evitare la formazione delle palle di pelo. Per la scelta chiedi consiglio al veterinario.