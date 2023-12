Coniglio che morde: perché e cosa fare

È davvero strano pensare a un coniglio che morde. L'aspetto tenero di questi animali ci spinge quasi a dimenticare che siano tali, dunque caratterizzati da una serie di istinti protettivi. Non è però soltanto la tutela di sé a spingere un coniglio a passare all'attacco, anche perché non è affatto detto che decida di mordere un essere umano. Le possibilità sono svariate. Di seguito troverete tutte le informazioni del caso ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

I morsi alla gabbia, invece, sono generalmente indice di voglia di cibo , quando il coniglio è libero per la casa. Potrebbe giudicare poco quanto già mangiato o ciò che è presente a sua disposizione. Lo stesso dicasi per l'acqua. Al tempo stesso, questo gesto potrebbe anche essere frutto di un profondo fastidio dato da strani o forti rumori nelle vicinanze.

Non è affatto detto che un coniglio che morde, lo stia facendo per aggressività, anzi. Potrebbe trattarsi proprio della motivazione opposta. Un morso debole, magari al termine di effusioni, potrebbe indicare un profondo legame d'affetto e amore nei confronti del proprio padrone. Al tempo stesso, mordicchiare senza far troppa forza potrebbe essere un modo per attirare l'attenzione. Una chiara richiesta di coccole.

Un coniglio che morde sta generalmente rosicchiando per limare in maniera naturale i suoi denti . Questi crescono al ritmo di un centimetro al mese e tale abitudine permette loro di controllarne dimensioni e affilatezza.

Non si consiglia l'uso di antibiotici . Non sono utili in casi del genere e l'abuso può soltanto contribuire ad aumentare la resistenza del nostro organismo a essi. Controllare il livello di sanguinamento ed eventuali sintomi di infezione . Qualora questi dovessero apparire, contattare un medico al più presto.

La prima cosa da fare è lavare bene la ferita , usando sapone neutro e abbondante acqua. Si eviterà l'ingresso di microgermi in questo modo, riducendo la carica batterica. Di fatto un morso di coniglio va trattato come qualsiasi altri graffio capitatoci durante la giornata. Ciò a patto che la ferita non presenti un sanguinamento eccessivo.

Cosa fare in caso di morso? Mai farsi prendere dal panico. In linea di massima i conigli domestici non trasmettono malattie . Sono davvero rari i casi di pasteurella multocida, connessa a conigli mal gestiti all'interno degli allevamenti e portatrice della pasteurellosi.

Andrebbero identificati i segnali d'allarme che l'animale lancia, dagli occhi sbarrati al pelo ritto , fino al suo lento arretrare. Invadere il suo spazio in una condizione del genere può comportare il rischio morso. Ciò può avvenire anche in caso di una manipolazione inadeguata o eccessiva , tale da non far sentire l'animale al sicuro.

Al di là dei teneri morsi d'affetto, un coniglio morde la mano di un essere umano per paura . Di sente a disagio e quindi prova a passare all'attacco, come ultima risorsa. Ciò vuol dire che siamo noi, spesso, a creare situazioni che conducono a tale forma di stress.

Un coniglio che morde non è qualcosa di abituale. Ciò non vuol dire che non possa accadere, affatto. Abbiamo visto le situazioni che possono scatenare questo gesto ed è quindi possibile agire in maniera preventiva .

Perché il coniglio morde i vestiti

Come detto, i conigli mordono per limare i propri denti, nella maggior parte dei casi. Morsi rivolti a dei vestiti non avrebbero lo stesso effetto. Ciò perché la superficie non ha una consistenza dura. Il loro gesto in questo caso va interpretato come una richiesta d'attenzione.

L'animale vuole cimentarsi in una sessione di coccole, tutto qui. È libero per la casa e in quel momento sta tentando di attirare l'attenzione. Nulla di aggressivo in questo comportamento.