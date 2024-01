Quando il coniglio ti lecca cosa vuol dire? Un coniglio che lecca ci sta dicendo qualcosa, e solitamente ci sta dimostrando il suo affetto, se questa azione avviene su di noi. Potreste pensare che il vostro coniglio stia cercando di strigliarvi o attirare la vostra attenzione se inizia a leccarvi, e questo può essere vero, ma è interessante notare che leccare è in realtà visto come un comportamento affettuoso nei conigli. Leccano le persone quando mostrano affetto e fiducia verso quella persona. Quindi, se il vostro coniglio vi sta leccando, è probabile che gli piacciate davvero e si fidi di voi: un grande complimento davvero! Prima di scoprire tutti i modi in cui un coniglio può dimostrarci affetto, vi ricordiamo che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

I conigli amano interagire I conigli bramano l'interazione sociale. La maggior parte si sente infelice a meno che non abbia un altro coniglio come compagnia. L'affetto umano a volte può essere sufficiente, ma la maggior parte dei conigli sente di aver bisogno di un amico. Allo stesso tempo, in natura, molti animali mangiano conigli. Di conseguenza, ogni coniglio presume che un animale più grande proverà a mangiarli. Potrebbe volerci molto tempo per dimostrare al tuo coniglio che sei un'eccezione. I giochi dei conigli sono diversi dai giochi di cani e gatti. I conigli non vogliono essere inseguiti. Non inseguiranno il filo e non capiranno il tiro alla fune. Inoltre, a differenza di molti animali domestici, alla maggior parte dei conigli non piace essere coccolati. Eppure, l'interazione umana, anche affettiva, è importante per loro. La maggior parte dei conigli sarà affettuosa quando si sentirà al sicuro con voi. Potrebbe volerci un po' di tempo, però. E quando accadrà, l'amore dei conigli sembrerà prezioso quanto quello di per cani e gatti.

Come ti dimostrano affetto i conigli? Ci leccano

Ci girano intorno

Emanano un odore particolare

Si appisolano

Saltano di gioia

Si siedono su di voi Il comportamento dei conigli è unico e interessante ed è uno dei motivi per cui sono animali domestici molto amati. Sono capaci di dimostrare affetto in diversi modi, primo fra tutti leccarvi, come abbiamo già visto. Se il vostro coniglio vi ama ed è felice di vedervi, potrebbe dimostrarlo girando intorno ai vostri piedi. I conigli hanno ghiandole odorifere sotto il mento. Un coniglio può strofinare il mento contro un giocattolo, la sua conigliera, un altro coniglio o anche una persona per dire "questo è mio". Il linguaggio del corpo del gatto è simile in questo senso. I conigli possono anche "segnalare" con l'odore qualcosa di interessante per ricordargli di tornarci più tardi, e potreste essere voi. Appisolarsi accanto al proprio padrone è una dimostrazione che il vostro coniglio è rilassato. Se iniziano a saltare, invece, sono molto eccitati di vedervi, specie dopo una assenza prolungata (almeno ai loro occhi). Questa è una delle massime espressioni di fiducia: se il vostro coniglio ama sedersi accanto a voi o sulle vostre gambe, vuol dire che si fida di voi.

Il mio coniglio mi lecca sempre le mani: perché? Affetto

Si fida

Ricambia le coccole Quando un coniglio vi lecca le mani, come avrete ormai capito, vi sta dimostrando affetto. I conigli raramente, se non mai, leccano per fame o per gusto (a meno che non abbiate qualcosa di veramente gustoso tra le dita, ma sono più i cani e i gatti interessati in quel caso) e compiono questo gesto solo verso coloro che preferiscono, siano essi umani o conigli. Se il vostro coniglio vi lecca le mani mentre lo accarezzate, vi sta ringraziando per le coccole o sta cercando di ricambiare il favore. In ogni caso, consideratevi fortunati perché significa che piacete al vostro coniglio, si fida di voi e vi ritiene degni di attenzione.