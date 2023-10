Come curare i conigli appena nati? Ci siamo! Dopo un periodo d'attesa e tanta emozione avete dei conigli appena nati e adesso vi state chiedendo come fare a prendervene cura nel modo migliore per la loro salute e per il loro benessere. La buona notizia è che ci sono dei passi da seguire, che potrebbero far andare al meglio questa esperienza e a farli crescere tutti nel migliore dei modi. Basta solo fare molta attenzione!

Conigli appena nati: cosa fare Creare un ambiente pulito e confortevole;

Nutrire al meglio mamma coniglio;

Lasciarli alle cure della madre;

Non toccarli;

Svezzamento;

Occuparsi della loro alimentazione dalla quarta settimana.

Conigli: primi momenti delicati dopo il parto I primi momenti dopo un parto sono sempre delicati, anche nel caso dei conigli. La prima cosa da fare è accertarsi se tutti i cuccioli sono sopravvissuti al parto: in caso contrario la prima triste azione da compiere è quella di rimuovere gli esemplari che non ce l'hanno fatta. La gabbia o scatola che ospiterà la mamma e i cuccioli, che non vanno assolutamente separati, deve essere giustamente ospitale: la pulizia per prima cosa, poi ponete dell'erba o del fieno sul fondo per ammorbidire, e sopra ponete un panno di stoffa pulito, per adagiare i piccoli. Le prime due settimane sono assolutamente le più delicate, e le più importanti per il rapporto tra la mamma e i cuccioli: per questo evitate di mettere le mani nella gabbia più che possibile, non toccate i piccoli.

Cosa mangiano i conigli appena nati? Latte materno;

Latte artificiale in caso di problemi. Nelle prime settimane è vitale l'allattamento: la mamma è l'unica che può nutrite i cuccioli, e il nostro compito è solo quello di verificare che avvenga regolarmente. Se ci sorgono dubbi, oltre a richiedere l'intervento del veterinario di fiducia, basterà osservare i conigli appena nati: quelli allattati con regolarità hanno la pancia tonda, altrimenti ci appaiono magri, rugosi poiché disidratati. In questo caso dobbiamo intervenire con del latte artificiale specifico per i conigli, consigliato dal veterinario con il giusto apporto di nutrienti, e appositi piccoli biberon per supplire alle mancanze della mamma.

Cosa dare da mangiare a una coniglia che ha appena partorito? Cibi di alta qualità;

Cibi con proteine;

Cibi con fibre;

Cibe con pochi grassi. Un buon punto di partenza, se la mamma è già con noi durante la gravidanza, è di occuparsi in primis della sua alimentazione. Durante i mesi d'attesa sono indicati cibi di alta qualità, ricchi di nutrienti essenziali per la salute dei conigli: alimenti che contengano la giusta quantità di proteine (16%), di fibre (18%) e grassi per un valore massimo del 3%. Una giusta alimentazione, con un maggior apporto di proteine, va proseguita anche durante l'allattamento dei piccoli.

Quanto tempo devono stare con la mamma i conigli? I conigli appena nati sono molto fragili, poiché sordi, ciechi e senza pelo. Solo alla quarta settimana possiamo iniziare a muovere i nostri primi passi nella loro vita con lo svezzamento. Dobbiamo partire con il fieno e le erbe, tra le quali le più consigliate sono erba medica secca e tarassaco. Solo gradatamente, nelle settimane successive, possiamo aggiungere le verdure e il pellet per cuccioli. Per quanto riguarda il fieno, la tipologia consigliata per i primi sei mesi di vita dei nostri piccoli conigli è l'alfalfa. Questo fieno è il più indicato poiché contiene un'elevata quantità di calcio e sostanze nutritive. Non sottovalutiamo lo svezzamento in creature così piccole: il passaggio dal latte materno ai cibi solidi può presentare delle criticità. Rivolgetevi sempre al veterinario, bisogna accertarsi che l'apparato gastro-enterico del coniglio appena nato si sia sviluppato correttamente. Solo dopo averlo nutrito per settimane con fieno e erbe si potrà passare a piccoli pezzi di verdura fresca, sempre con cautela e controllando i piccoli durante i pasti. In queste settimane continueranno a bere latte, dalla mamma o dal piccolo biberon. Infatti, lo svezzamento si concluderà solo dopo due o tre mesi. A quel punto i nostri cuccioli di coniglio smetteranno di bere il latte e passeranno a nutrirsi esclusivamente di cibo solido. Se all'inizio dovremo concentrarci su fieno ed erbe, dovremo essere noi a introdurre nella sua alimentazione verdura, frutta e cereali, con dosi e frequenze via via crescenti.

I conigli appena nati si possono toccare? Come abbiamo accennato nei primi punti all'inizio, una delle regole auree per i conigli appena nati è non toccarli (o almeno non toccarli troppo). Fino alla seconda settimana è meglio fare in modo che faccia tutto la mamma, evitando ogni tipo di contatto a meno che non sia davvero necessario. Ricordiamoci che mamma coniglia sa in maniera innata cosa fare e quando farlo, di conseguenza cerchiamo solo di monitorare la situazione a distanza e interveniamo solo se c'è qualcosa che davvero non va.