Congelamento nel gatto: è possibile? Cosa NON fare

Nonostante i gatti possano sopravvivere in molti climi, durante l'inverno le loro estremità diventano vulnerabili agli elementi atmosferici. Quando la temperatura ambientale scende sotto lo zero, le aree esposte con meno pelo possono essere danneggiate dal freddo estremo. Ma ci sono diversi accorgimenti possiamo intraprendere per prevenire quest'evenienza. Shutterstock

Cos'è il congelamento nel gatto? Il congelamento è un danno causato alla pelle e ad altri tessuti a causa del freddo estremo. Quando la temperatura ambientale scende sotto i 0°C, i vasi sanguigni vicini alla pelle iniziano a restringersi o restringersi. Questa costrizione dei vasi sanguigni aiuta a preservare la temperatura corporea interna deviando il sangue verso gli organi interni e lontano dalle parti più fredde del corpo. In condizioni di freddo estremo o quando il corpo è esposto alle basse temperature per lunghi periodi, questo meccanismo protettivo può ridurre il flusso sanguigno in alcune aree del corpo, in particolare le estremità (es. zampe, orecchie e coda), a livelli criticamente bassi. La combinazione di freddo e flusso sanguigno ridotto può consentire il congelamento dei tessuti, causando gravi lesioni tissutali e creando una condizione dolorosa che, se non trattata, può danneggiare gravemente le aree più sensibili del gatto.

Sintomi congelamento gatto Come sapere se un gatto sta congelando? Quando i tessuti congelati si scongelano, possono diventare rossi e molto dolorosi a causa dell'infiammazione. I segni clinici del congelamento possono richiedere diversi giorni per comparire, soprattutto se l'area interessata è piccola o su aree non portanti, come la punta della coda o le orecchie. Le aree gravemente congelate diventeranno necrotiche o moriranno. Quando il tessuto inizia a morire, cambia colore passando dal blu scuro al nero; poi, nell'arco di diversi giorni o settimane, si sfalda o cade. Durante questo periodo, può formarsi pus o il tessuto può sviluppare un cattivo odore a causa di un'infezione batterica secondaria. Sintomi e segni di congelamento nei gatti L'intera entità del danno causato dal congelamento potrebbe non essere evidente per diversi giorni. Inoltre, tener presente che è probabile che un gatto con congelamento soffra anche degli effetti dell'ipotermia (temperatura corporea pericolosamente bassa). Il gatto è freddo al tatto

Le zampe, la punta della coda o le orecchie sono ghiacciate

Inizialmente, l'area interessata può essere insensibile o priva di sensibilità

Il pelo cade, lasciando aree calve e infiammate

Vesciche della pelle

La pelle ha un aspetto scolorito o grigiastro

Strati di pelle possono sfaldarsi e staccarsi

Giorni dopo l'area potrebbe gonfiarsi e diventare nera

Le punte delle orecchie potrebbero arricciarsi e raggrinzirsi Pochi giorni dopo l'esposizione al freddo, i tessuti congelati possono iniziare a puzzare a causa dell'insorgere di infezioni secondarie.