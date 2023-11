È una storia difficile da raccontare quella che ha come protagonisti i cani del canile del Comune di Pescara . Per farli adottare, l'amministrazione comunale ha deciso di elargire un contributo di 1.100 euro , ma sono in tanti a preoccuparsi per i quattro zampe che, purtroppo, per diverse ragioni verranno allontanati da quello che in qualche modo era anche un posto sicuro. Prima di raccontarvi tutta la storia, però, vi invitiamo a seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento sul mondo salute, benessere e animali.

Il canile di via Raiale a Pescara e i suoi ospiti

Prima di parlare del contributo, occorre fare un piccolo passo indietro per far luce sull'intera vicenda. Per diverso tempo ha avuto luogo una serrata battaglia tra il Comune di Pescara e il canile di via Raiale, gestito dai volontari della Lega Nazionale del Cane. Il rifugio, purtroppo, versava e versa in condizioni drammatiche da decenni ed è per questo che l'amministrazione comunale ne ha chiesto la chiusura.

Dall'altra parte, invece, i volontari hanno chiesto più volte al Comune di intervenire per mettere in sicurezza la struttura e avere l'autorizzazione sanitaria. I due schieramenti sono rimasti immobili sulle loro posizioni e il Comune ha infine deciso di chiudere definitivamente il canile, i cui cancelli verranno serrati il 31 dicembre 2023.

Ciò impone che tutti i suoi ospiti canini trovino casa o collocazione il prima possibile: alcuni sono stati già trasferiti in altre strutture, ma altri, come ribadiscono i volontari, hanno necessità e bisogni speciali che rendono il trasporto un rischio. Inoltre, sempre secondo i volontari, non è detto che i luoghi d'approdo per i quattro zampe siano quelli giusti.