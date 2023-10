Come vedono i gatti al buio?

Esistono molti miti su quanto bene vedano i gatti , incluso quello che possono vedere al buio e che la loro vista sia migliore della nostra. Queste idee spesso ripetute possono far sembrare i gatti esseri soprannaturali. In realtà, i gatti non possono vedere nell'oscurità totale , ma possiedono una visione migliore in ambienti più bui grazie all'anatomia dei loro occhi.

I gatti possono vedere al buio?

Si potrebbe aver sentito che i gatti possono vedere al buio, ma questo è solo parzialmente vero. I gatti non hanno una vera "visione notturna" e, come noi, non possono vedere in completa assenza di luce.

Tuttavia, i gatti sono sicuramente in grado di vedere meglio in ambienti scarsamente illuminati rispetto agli umani. Questa loro capacità di vedere al buio può tornare utile quando inseguono la preda al crepuscolo, cioè al mattino presto o in tarda serata, che coincidono con i momenti della giornata importanti per i gatti all'aperto (in pratica, cercano cibo quando molti piccoli animali da preda sono più attivi).

In combinazione con gli altri sensi, i gatti hanno un'eccellente capacità di vedere al buio, ma non sono animali notturni, bensì crepuscolari; questo li rende cacciatori perfetti in condizioni di scarsa luminosità.

Molti proprietari di gatti sono sicuri che il loro gatto possa, infatti, vedere al buio o con poca luce. Tuttavia, le case moderne raramente si trovano in condizioni di oscurità assoluta e la luce dei lampioni, degli orologi e di altri dispositivi consente ad un gatto di vedere con abbastanza luce.

I gatti possono davvero vedere meglio al buio?

Sebbene i nostri compagni gattini possano vedere nelle notti più buie (Ciao, ogni notte nel 2020!), i gatti non vedono necessariamente meglio al buio di quanto possano vedere durante il giorno. Gli occhi dei gatti si sono evoluti per aiutarli nelle attività notturne, ma i loro occhi funzionano meglio alla luce del giorno. Il motivo per cui spesso presumiamo che i gatti vedano meglio al buio è perché i gatti sono, in genere, più attivi dopo il crepuscolo.