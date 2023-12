Cosa sapere sulla vista del coniglio Avete un adorabile coniglietto domestico e vi state chiedendo se riesce a vedervi e, soprattutto, come vi vede? Niente paura, siamo qui per rispondervi: nei prossimi paragrafi vi spiegheremo come vedono i conigli. Di seguito, dunque, troverete tutte le informazioni del caso. Sappiate però che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e scoprire il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Come prendersi cura del coniglio domestico Ambiente sicuro;

Alimentazione specializzata;

Incontri supervisionati con altri animali;

Considerazione del suo carattere e della sua indole;

Monitoraggio, tutela e attenzione allo stato di salute (con visite dal veterinario). Prima di iniziare a scoprire come vedono i conigli, va fatta una piccola premessa: se pensate di prenderne uno, dovete essere certi che il suo benessere sia sempre assicurato. I conigli domestici sono più delicati di quelli selvatici, di conseguenza vanno tenuti in ambienti sicuri, cosa che significa che vanno ridotti i i rischi associati al loro "bisogno intrinseco di masticare". Attenzione, quindi, soprattutto ai cavi elettrici e a ciò che è di legno. Naturalmente va anche tenuta in considerazione anche l'alimentazione, che deve essere attenta, e la convivenza con altri animali: i conigli sono compatibili con altri esemplari della loro specie, ma anche con uccelli o porcellini d'India, gatti e cani, ammesso che la tolleranza sia reciproca. Ciononostante, gli incontri vanno sempre supervisionati: i conigli infatti sono vigili e timidi e si spaventano abbastanza facilmente. Infine, chiaramente, va sempre monitorato il loro stato di salute: il coniglio necessita di controlli regolari dal veterinario, perché potrebbe nascondere segni di malattia. Inoltre, necessita di una manutenzione regolare, soprattutto per la spuntatura delle unghie.

Vista del coniglio: come funziona? Vista a 360°;

Capacità di vedere a lunga distanza:

Punto cieco davanti al suo muso;

Poca percezione della profondità. Per capire come funziona la vista del coniglio bisogna tenere in considerazione una cosa fondamentale: è totalmente diversa da quella umana. Il modo di vedere di questi roditori si è plasmato in seguito a anni di evoluzione che richiedevano un rilevamento veloce sia dei pericoli che delle sue possibili fonti di nutrimento. Gli occhi del coniglio sono infatti posizionati ai lati della testa e in alto e gli permettono di vedere a circa 360°, oltre che molto sopra la loro testa. Vedono anche a lunga distanza, ma di contro, nonostante il loro campo visivo sia davvero ampio, hanno un piccolo punto cieco davanti al muso. Ciò significa che gli è impedita la visione tridimensionale degli oggetti e che ha poca percezione della profondità.

Come vedono i conigli di notte? Elevata visibilità al buio;

Risoluzione scarsa. Anche il modo in cui il coniglio vede durante le ore buie è davvero interessante. Per via dei fotorecettori di cui è dotato è in grado di avere un'enorme sensibilità visiva in condizioni di scarsa (o assente) illuminazione, cosa che gli permette di individuare ostacoli e/o predatori. Tuttavia, la sua retina non è in grado di mettere a fuoco o di capire bene cosa sta guardando al buio: l'immagine è scarsa, sfocata o granulosa, cosa che elimina quasi ogni forma di chiarezza.

Come vede i colori un coniglio? Parziale daltonismo;

Blu;

Verde;

Grigio;

Bianco;

Nero. Sempre per via del loro sistema visivo, i conigli recepiscono solo alcune lunghezze d'onda della luce come colori distinti. Riescono a vedere il blu e il verde, anche se non come li vediamo noi, perché possono apparire più o meno intensi e luminosi. Non possono però distinguere le lunghezze d'onda del rosso, perciò non vedono appunto il rosso, il rosa, l'arancione, il giallo e il viola.

Il coniglio ti riconosce? Anche se il modo di vedere del coniglio è limitato, questo roditore ci riconosce senza ombra di dubbio. L'immagine che percepisce, come abbiamo accennato, può essere granulosa, ma a darci familiarità sono anche la voce, i movimenti del corpo e l'odore. Questo significa che sin dal primo giorno questo adorabile roditore imparerà che la nostra presenza è una certezza e assocerà le forme che vede (seppur non definite) a tutto ciò di positivo che riusciamo a restituirgli.

Come vede il mondo il coniglio? I conigli non possono vedere dritti di fronte a loro, ed è il motivo per cui ogni tanto potrebbe sembrarci che ci stiano "guardando di traverso": in realtà, inclinando la testa, puntano proprio a noi. Da lontano vedono molto più chiaramente che da vicino, cosa che permette loro di identificare oggetti distanti e anche di averne paura, se non li riconoscono. Ad aiutare i conigli ad avere una migliore e più dettagliata visione del mondo pensano altri due sensi: l'olfatto e l'udito. È grazie all'insieme dei tre sensi che "vedono" ciò che hanno attorno.