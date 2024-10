Come usare i premietti per gatti durante l'addestramento e non?

Cosa dare ai gatti come snack? Il giusto snack per gatti combina valori nutrizionali bilanciati e un sapore più gradevole rispetto a quello delle normali crocchette o cibo umido. Quelli più naturali sono a base di carne o pesce essiccato, mentre in commercio si trovano anche croccantini, paste semiliquide, e bastoncini da somministrare occasionalmente.

Perché dare il premietto al gatto? Per rinforzare un comportamento desiderato (rinforzo positivo);

Per aiutarlo a smaltire i boli di pelo;

Per aiutarlo a pulirsi i denti ed evitare tartaro o carie;

Per rendere più piacevole la somministrazione di un medicinale;

Per renderlo felice. Ci sono tante occasioni in cui un premietto per gatti, o uno snack per gatti, può fare la differenza. Quando viene usato subito dopo un comportamento corretto (es: il gatto ha preferito il tiragraffi al divano), può essere associato alla teoria del rinforzo positivo. Accompagnato a parole dolci e carezze, lo snack sarà ancora più efficace per veicolare azioni che vogliamo il felino esegua anche quando non stiamo supervisionando. Alcuni snack, di solito sotto forma di pasta semiliquida, contengono una quantità importante di fibre e malto, e aiutano il gatto a gestire i boli di pelo durante i periodi di muta. Possono essere somministrati al bisogno, specialmente se notiamo che il gatto non vomita, né usa la lettiera per più di 24 ore. Gli snack pensati per l'igiene orale hanno generalmente una consistenza dura e non fibrosa, e sono pensati proprio per aiutare il gatto a rimuovere il tartaro dai denti. Non si tratta di un'azione chimica, quanto più di un'azione meccanica dovuta alla frizione del cibo sullo smalto. In alcuni casi, spesso più unici che rari, lo snack può aiutare a camuffare il sapore di una medicina. Infine, il cibo per gatti sotto forma di snack può essere somministrato per il puro piacere di rendere felice il proprio animale domestico, specialmente dopo una lunga assenza o magari a seguito di un momento speciale condiviso insieme.

Quanti snack posso dare al gatto durante il giorno? Il quantitativo quotidiano non deve mai superare il 10% del fabbisogno calorico del felino; Non è sempre facile calcolare il fabbisogno calorico del gatto, specialmente perché ognuno di loro ha esigenze specifiche differenti. Esse cambiano in base alla razza, al livello di attività fisica, alle patologie sottostanti e anche all'eventuale castrazione/sterilizzazione. L'obesità felina è un problema serio che colpisce molti felini domestici abituati ad essere premiati o ricevere più cibo di quanto non possano effettivamente metabolizzare. Se si è indecisi sulla quantità di premietti da somministrare, è sempre una buona idea parlarne con il veterinario. Sarà il medico a mostrarvi quante crocchette speciali dare, o quanti bastoncini somministrare alla settimana per non eccedere con l'apporto calorico.

Snack per gatti: fanno male? Più ingredienti naturali contiene, più è sano. Sul mercato esistono moltissimi premietti per gatti, molti dei quali sono pensati per essere molto calorici ed esageratamente appetitosi. Questi snack, che di solito il gatto tenderà a prediligere rispetto a quelli più naturali e senza sale, sono spesso una soluzione comoda, economica e veloce per la gratificazione. Detto ciò, andrebbero utilizzati con moderazione, specialmente se il gatto soffre di intolleranze o patologie sottostanti. Quando individui un premietto che attira la tua attenzione, o piace molto al gatto, fallo esaminare e approvare al veterinario. La salute futura del gatto sarà la ricompensa a questo scrupolo. Facciamo un esempio. I croccantini premio a base di formaggio sono una golosità a cui pochi felini sanno resistere: tuttavia, visto il loro contenuto più elevato di sale (di solito), non dovrebbero mai essere somministrati a gatti che seguono una dieta specifica per le vie urinarie o hanno avuto problemi di calcoli.

Quali sono i migliori snack per gatti? Snack a basso contenuto di carboidrati (o meglio, grain free);

Snack senza sale; Nonostante la bassa frequenza di somministrazione che dovrebbe sempre essere rispettata, il gatto dovrebbe consumare esclusivamente premietti privi di carboidrati. Stiamo parlando infatti di un animale che è carnivoro stretto, e anche se non presenti nell'elenco degli ingredienti, amidi e zuccheri possono trovarsi all'interno degli snack per renderli più appetitosi, e proprio per questo meno salutari. Il sale è, inoltre, un ingrediente che dovrebbe sempre essere assente nella dieta del gatto.