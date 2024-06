Avere un animale domestico porta gioia, energia e, secondo diversi studi scientifici, migliora anche la nostra salute, ma sfortunatamente la casa non gode degli stessi benefici e non c'è dubbio che una casa dove abitano animali pelosi può essere più sporca e difficile da pulire a fondo. Come tenere pulita la casa se hai cani e gatti e come gestire le pulizie di casa con cani e gatti ? Ecco alcuni consigli pratici con con uno sguardo agli accessori che possono rivelarsi degli ottimi alleati.

Importante, soprattutto, scegliere un robot che garantisca un'aspirazione extra forte, con un filtro di qualità e una spazzola di buona qualità che riesca a tirare via i peli. Ancor meglio un aspirapolvere con accessori che servano anche per spolverare la tappezzeria. E ricorda di pulire regolarmente anche il filtro poiché un filtro intasato da peli e sporco diffonderà l'odore di peli di animali domestici ovunque passi l'aspirapolvere.

Quali sono i migliori robot aspirapolvere per pulire la casa con cani e gatti?

Ecco i 10 modelli di aspirapolvere perfetti per chi ha animali domestici in casa, tra i più venduti e apprezzati su Amazon.

Vediamone 5 più nel dettaglio.

Roborock S8

Questo modello offre una potente aspirazione ed è dotato di spazzole in grado di raccogliere efficacemente peli di animali. S8 ha una potenza di aspirazione maggiore rispetto a qualsiasi precedente robot aspirapolvere Roborock, generando un massimo di 6000 Pa. Il sistema di navigazione di precisione crea mappe dettagliate per trovare un percorso ottimale per una pulizia più rapida.

Eufy X10 Omni Pro

Questo modello è conosciuto per la sua capacità di pulire a fondo, anche negli angoli più difficili da raggiungere. La sua batteria a lunga durata e le spazzole ad alte prestazioni lo rendono perfetto per chi ha animali domestici. Potente aspirazione da 8.000 Pa per una pulizia profonda: X10 Pro Omni rimuove facilmente la sporcizia nascosta nei tappeti, compresi i peli di animali domestici, per pavimenti splendenti in una sola passata.

Dreame Mova S10

Con una potente aspirazione e una funzione di lavaggio, questo robot è particolarmente efficace nella rimozione di peli e macchie. Sfrutta la potenza dell'aspirazione Vormax a 7.000 Pa con 4 livelli regolabili. Il contenitore della polvere integrato da 470 ml semplifica la manutenzione. Sistema VibroTurbo: igienizza con vibrazione sonica, strofinamento con 3.500 movimenti/min, pressione dei moci da 3,5 N e serbatoio dell'acqua da 300 ml. Con sistema di rilevamento ostacoli.

iRobot Roomba I7

La mappatura Cutting-Edge e la navigazione intelligente consentono di inviare l'i7 verso lo sporco quando serve, con un semplice comando vocale; funziona con i dispositivi Google Assistant e Alexa. Polvere sottile e grossi detriti: aspira di tutto con il sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e un'aspirazione 10 volte più potente della Serie 600.

ECOVACS DEEBOT T30 OMNI

Con un'aspirazione potente e funzioni di mappatura intelligente, questo robot è ideale per le case con animali. Le spazzole intercambiabili e il sistema di filtraggio HEPA contribuiscono a mantenere l'aria pulita. Il suo design compatto consente una facile installazione, anche in aree ristrette, mantenendo il serbatoio dell'acqua facilmente accessibile. Grazie alla tecnologia ZeroTangle, il robot aspirapolvere DEEBOT T30 OMNI evita il groviglio dei capelli e peli e garantisce un'aspirazione efficiente. Il robot dispone di un doppio pettine e di una spazzola a rulli antigroviglio.