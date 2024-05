Lumaca domestica: come allevarla?

La lumaca domestica, se così si può definire, appartiene generalmente alle specie giganti originarie dell'Africa e può essere considerata a tutti gli effetti un animale esotico. E anche se non mancano articoli e video social che parlano delle chiocciole giganti come animali da compagnia facili da gestire e consigliati a tutti, le criticità non mancano.

Negli ultimi tempi, infatti, i social pullulano di immagini di enormi lumache "domestiche", acquistate come animali da compagnia e spesso tenute in acquari o terrari per tartarughe. Non si tratta ovviamente delle chiocciole della specie Cornu aspersum, ovvero quelle che troviamo abitualmente in Italia e che in molti casi finiscono per essere allevate a scopo alimentare. Questa improvvisa moda presenta però più di una criticità, che ora andremo ad esaminare.

