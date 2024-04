Come tenere i pesci combattenti in acquario

Prima di cominciare a leggere, però, ricordatevi di unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e di seguire il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Li conosciamo come pesci combattenti ma il vero nome scientifico è Betta Splendens , sono tra gli abitanti degli acquari domestici più amati per le vivaci tonalità e le pinne fluttuanti. Arrivano dal Sud-Est asiatico e hanno velocemente conquistato l'attenzione degli appassionati… e non solo. Ma come tenerli per farli stare in salute e renderli felici ? È importante conoscere tutte le regole fondamentali per prendersi cura di loro.

La seconda opzione migliore è sicuramente quella dei pesci pulitori che essendo pacifici trascorrono la maggior parte del loro tempo sul fondo dell'acquario, lontano dal territorio del Betta. I Corydoras sono conosciuti per la loro natura socievole e possono aiutare a mantenere pulito l'acquario consumando avanzi di cibo che cadono sul fondo. La loro presenza non minacciosa e il comportamento di fondo aiutano a mantenere un ambiente pacifico, permettendo al pesce combattente di esplorare liberamente gli strati superiori dell'acquario senza stress.

Tra le migliori opzioni ci sono i Danio Rerio conosciuti anche come Rsbore Danio Zebra : sono piccoli e veloci, noti per la loro natura pacifica e l'abilità di stare lontano dai territori dominati dai pesci combattenti. La loro capacità di nuotare in aree più alte dell'acquario aiuta a ridurre gli incontri diretti con il Betta, minimizzando così le possibilità di conflitto. Vengono apprezzati per il loro colore vivace e per la capacità di adattarsi a una varietà di condizioni dell'acqua, rendendoli compagni ideali per i pesci combattenti in un acquario comunitario ben bilanciato.

La scelta di compagni di vasca per un pesce combattente deve essere fatta con attenzione, tenendo presente le dimensioni dell'acquario e le specifiche esigenze di ciascuna specie. È importante assicurarsi che tutti gli esemplari abbiano spazio sufficiente per nuotare e aree dove rifugiarsi, evitando così lo stress e promuovendo un ambiente sereno e armonioso.

Per garantire che questi pesci vivano in modo sano e felice, è fondamentale fornire loro un ambiente adeguato, che inizia con la giusta quantità d'acqua nel loro acquario. La dimensione minima raccomandata per l'acquario di un pesce combattente è di circa 54 litri. La quantità di acqua fornisce al pesce sufficiente libertà di movimento e allo stesso tempo migliora la stabilità nella gestione dell'acqua, rendendo l'acquario un posto più salubre.

Per il loro benessere, un po' di interazione male non fa : abbiamo citato precedentemente quali sono le specie meglio predisposte alla convivenza pacifica. Attenzione però a non sovraccaricare l'acquario, permettendo a tutti di vivere armoniosamente e serenamente seppur in cattività.

Per quanto riguarda l'alimentazione , ricordiamoli come carnivori predatori : in natura si nutrono di insetti, vermi, crostacei e zooplancton. In acquario si consiglia la somministrazione di mangimi specifici con granulati e liofilizzati. Se ne trovano persino alcuni a scaglie.

L'acqua deve essere mantenuta pulita e con i giusti parametri chimici, come il pH intorno a 7,0 e bassi livelli di ammoniaca , nitriti e nitrati. Suggeriamo di effettuare cambi parziali dell'acqua regolarmente , circa il 20-25% ogni settimana, per mantenere l'ambiente sano. Trattandosi di specie tropicali prediligono una temperatura dell'acqua tra i 25 e i 27 gradi Celsius; l'uso di un riscaldatore è importantissimo per mantenere la temperatura costante, soprattutto in ambienti che tendono a raffreddarsi.

Prendersi cura di un pesce combattente richiede attenzione a diversi aspetti cruciali per garantire il suo benessere. Come abbiamo accennato, per prima cosa è necessario acquistare un acquario sufficientemente capiente con almeno 54 litri d'acqua e una dimensione minima di 60 cm: poi dovrebbe essere arricchito con piante (vere o artificiali) e decorazioni che offrano al pesce posti dove nascondersi e esplorare, simulando il suo habitat naturale e riducendo lo stress.

Il pesce combattente può stare nella boccia?

No, la boccia non è idonea.

No, il pesce combattente non dovrebbe vivere in una boccia e questa affermazione vale per qualsiasi altro tipo di pesce. Da una parte hanno uno spazio estremamente ristretto, che causa in modo rapido l'insofferenza e l'insorgere di patologie per gli esemplari.

A tutto ciò si aggiunge stress per lo spazio limitato e soprattutto problematiche causate dalla mancanza di filtrazione dell'acqua. Attenzione poi anche alle temperature che non venendo regolate sono causa di malessere negli abitanti del piccolo spazio che viene loro dedicato.

Mantenere qualsiasi pesce, inclusi i combattenti, in una boccia non è consigliabile. È essenziale fornire un acquario adeguatamente dimensionato con una filtrazione appropriata, riscaldamento, e arricchimento ambientale per assicurare una vita sana e felice al vostro compagno acquatico.