Come stimolare l'appetito del gatto?

Come far mangiare un gatto che non ha appetito?

Preferisci il cibo umido;

Rimuovi tutti i residui del cibo secco o indurito che il gatto ha rifiutato;

Aggiungi piccole porzioni di tonno o pollo;

Prova a cambiare gusto della scatoletta.

Innanzitutto è importante porsi un quesito: il gatto non mangia in generale, o sta evitando solo un determinato cibo? Molti gatti si stancano di mangiare sempre la stessa scatoletta, e di tanto in tanto sentono il bisogno di cambiare gusto e sapore. In questo caso non si faranno problemi a scansare accuratamente il cibo per un po', lasciando per esempio seccare l'umido.

Lo stesso vale per le crocchette, che dovrebbero mantenere lo stesso marchio ma cambiare "sapore" di tanto in tanto, per non annoiare il palato felino.

Proviamo a indurlo in tentazione con crocchette o snack particolarmente gustosi e che, in passato, hanno sempre funzionato. Se è un randagio appena recuperato dal gattile, si può chiedere alle volontarie che marca utilizzassero per farlo mangiare, in maniera da creare continuità nella dieta.

Il gatto manifesta interesse? Vorrebbe ma per qualche motivo sembra non riuscire a mangiare? Oppure si disinteressa completamente alla ciotola? Tutte queste indicazioni, che si possono riscontrare imparando il linguaggio del gatto, ti aiuteranno a capire dove sta il problema.

Se però il gatto non tocca cibo da due giorni o più e manifesta altri sintomi, è importante mettersi subito in contatto con il veterinario.