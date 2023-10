Come spazzolare il cane: accortezze e suggerimenti Quando si adotta un quattro zampe si prova una gioia incredibile, ma ci si prende anche una grande responsabilità: accudirlo in tutto e per tutto. A tal proposito, ecco come spazzolare il cane senza commettere errori che possano danneggiare manto e cute. Si tratta di una pratica importante, che va fatta con regolarità, perché serve a togliere il pelo in eccesso ed evitare la formazione di nodi. Inoltre si tratta di una coccola che piace alla maggior parte dei quattro zampe: la vive come una sorta di massaggio e non disdegna le attenzioni da parte di chi considera famiglia. Se invece Fido fa parte dell'eccezione che conferma la regola bisognerà faticare un po' di più, ma non rinunciare. Per procedere nel modo giusto e non fare del male al cane è fondamentale usare gli accessori e le tecniche giusti in base alla tipologia di pelo. In questo modo ci si renderà conto pure dell'eventuale presenza di pulci, zecche o altri parassiti fastidiosi. Va fatto con regolarità, in base alle indicazioni del proprio veterinario di fiducia, soprattutto nei periodi di muta del pelo: in primavera e in autunno.

Quante volte al giorno spazzolare il cane Cani a pelo lungo: due-tre volte al giorno;

Cani a pelo medio-lungo: due volte al giorno;

Cani a pelo medio-corto: una volta al giorno;

Cani a pelo corto: una volta a settimana.

Cani nudi: nessuna spazzolatura, consigliata un'igiene specifica. Questo schema ci fa capire che per sapere con certezza quante volte al giorno spazzolare il cane si deve conoscere il tipo di mantello del proprio. Occorre precisare che ci sono alcune razze di cani che hanno necessità diverse, magari per il pelo riccio o stopposo (è il caso di Barboncino e Puli, per esempio). In generale, comunque, se lo si fa per cinque minuti al giorno si è certi intanto di togliere il pelo in eccesso e le cellule morte. In questo modo si impiega meno tempo di chi lo fa una volta a settimana o, addirittura, una volta al mese. È bene farlo in un momento della giornata in cui Fido è tranquillo e ben disposto. Inoltre è importante non interromperlo durante un momento di gioco o un sonnellino. Meglio non farlo nemmeno dopo una lunga passeggiata, visto che torna stanco e vuole soltanto riposare. In questo modo si eviterà che odi questa pratica.

Gli accessori necessari Pettine;

Cardatore;

Spazzola con setole in acciaio o morbide. Il pelo è una protezione indispensabile, serve sia in inverno che in estate. A questo proposito, è importante sapere anche quando e come tosare il cane senza causargli danni o disagi. Certamente la muta fa già la sua parte di lavoro e, in base al periodo dell'anno, permette a Fido di cambiare il proprio mantello a seconda delle necessità. Per poterlo spazzolare come si deve servono gli strumenti necessari, della dimensione giusta in base alla stazza del quattro zampe.

Come spazzolare il cane a pelo corto Come spazzolare il cane se ha il mantello corto? Con delicatezza e seguendo la naturale direzione del pelo per togliere tutti i nodi. Successivamente si procede contropelo per rimuovere le cellule morte e fare una specie di massaggio che serve anche ad attivare la circolazione del sangue. Infine, va fatta un'altra passata nel senso opposto per pettinarlo e lasciarlo in ordine.

Come spazzolare il cane a pelo medio Prima si procede a favore di pelo per togliere i nodi;

Poi si continua contropelo per togliere le cellule morte;

Infine si pettina in direzione del pelo. La procedura è sempre la stessa, tuttavia, prima di spazzolare il quattro zampe, in questo caso, bisogna districare il mantello con un pettine adatto e con delicatezza. Può essere sia in metallo che in plastica ed è importante che le punte delle setole siano arrotondate, così da non graffiare la cute.Per il pelo medio le setole del pettine, oltretutto, devono essere sufficientemente lunghe, in alternativa si può usare un cardatore con le setole corte. È fondamentale ricordare l'ingrediente principale: la delicatezza per preservare la pelle e il mantello. L'importante è che Fido non si faccia male. Così facendo si tolgono i nodi e si previene l'eventuale formazione di altri.

Come spazzolare il cane a pelo lungo Come spazzolare, invece, il cane a pelo lungo? In questi casi c'è una spazzola ad hoc, che non serve solo per districare i nodi, ma anche per conferire ordine a un mantello certamente più impegnativo degli altri. Se il manto presenta dei nodi, prima si deve procedere con il pettine e le forbici dalla punta arrotondata (per evitare spiacevoli incidenti di percorso). Gli esperti consigliano di procedere quando il pelo è leggermente umido, applicando il balsamo. Solo successivamente si deve asciugare bene. Anche in questo caso le setole devono essere lunghe quanto basta rispetto alla lunghezza del pelo. Per spazzolare contropelo invece servono accessori con setole più corte.

Come spazzolare un cane con il pelo riccio e spesso Un quattro zampe come il Barboncino, per esempio, ha un mantello abbastanza particolare e complesso da trattare. In questo caso è necessario un pettine in metallo a denti larghi che eviti di danneggiare o strappare il pelo. Inoltre è fondamentale eliminare i nodi con le forbici e spazzolare il cane contropelo in modo estremamente delicato. Così si evita che prenda elettricità statica e perda il riccio naturale. Infine, con lo stesso pettine, va spazzolato in direzione del pelo e sempre facendo attenzione a non essere troppo irruenti.

Spazzolare il cane fa bene? Nel caso in cui non fosse chiaro, spazzolare il cane fa bene (anzi, benissimo) a Fido. Non solo aiuta a rimuovere nodi e grumi dal pelo, ma è una vera e propria pratica igienica che serve a rimuovere polvere, sporcizia, tracce di terra e umido e anche materiali sgraditi che il nostro cane raccoglie durante le passeggiate. Ad alcuni cani la spazzolatura serve anche per evitare la dermatite da nodi, mentre a tutti (proprio a tutti) i colpi di spazzola servono per aumentare la lucentezza, per massaggiare la pelle e distribuire gli oli e per evitare opacizzazioni e caduta indesiderata. Ancora, la spazzolatura è una buona occasione per ispezionare manto e cute, rilevando eventuali parassiti. Se fatta bene, inoltre, la spazzolatura è una buona pratica anche per il padrone: è rilassante, aumenta il legame con il cane e diventa un momento di forte confidenza e affetto, oltre che di sollievo dallo stress.