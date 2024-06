Con le alte temperature è essenziale capire come aiutare gli animali selvatici in estate . Ricci, micromammiferi, uccellini e altre creature lontane dall'habitat domestico possono infatti soffrire molto a causa del caldo: acqua fresca a disposizione, un riparo all'ombra e del cibo fresco permetteranno a questi animali di sopravvivere.

Ricordiamo inoltre l'importanza di rivolgerci a degli esperti. Se notiamo che un animale è in difficoltà per il caldo, oltre a fornire un primo soccorso dissetandolo e rinfrescandolo, contattiamo associazioni animaliste o il nostro veterinario di fiducia per sapere bene come intervenire: a volte infatti è bene non prelevare gli animali dal loro ambiente naturale, dunque è meglio chiedere a una persona qualificata prima di prendere iniziative.

Se abitiamo in campagna, posizioniamo bacinelle e secchi d'acqua lontano dalle abitazioni per fornire ristoro alla fauna selvatica e agli animali randagi. Cerchiamo inoltre di non potare o tagliare zone verdi e cespugli perché potremmo togliere agli animali delle importanti zone d'ombra. Inoltre sino a fine luglio gli uccelli hanno necessità di avere un luogo verde in cui covare le uova e accudire i piccoli nei nidi.

Sia in città che in campagna è possibile aiutare gli animali selvatici con alcuni gesti semplici, ma che fanno la differenza. Innanzitutto posizioniamo sul balcone o in giardino vaschette e ciotole con acqua fresca . In questo modo gli animali (soprattutto gli uccellini) potranno bere e fare dei bagni ristoratori. Se abbiamo un giardino, riserviamo delle ciotole grandi ai micromammiferi, ad esempio i ricci, in cui possano dissetarsi.

Come aiutare gli uccellini d’estate?

Predisponi un abbeveratoio;

Cambia l'acqua ogni giorno;

Posiziona dei bagnetti;

Crea un riparo;

Innaffia il terreno.

L'idratazione è essenziale per gli uccellini d'estate. Dunque disponi in giardino e sul balcone delle ciotole con l'acqua. Scegli un contenitore grande: in questo modo gli uccellini potranno non solo bere, ma anche bagnarsi. Posizionai bagnetti all'ombra di qualche albero oppure al riparo sotto una tenda per mantenere sempre l'acqua fresca.

È essenziale che i bagnetti siano posizionati in alto, per far sì che i volatili siano riparo da possibili predatori. Diversi uccelli, come lo Scricciolo e la Cinciallegra, si riproducono fra il mese d'aprile e maggio. Per questo all'inizio dell'estate i nuovi nati sono particolarmente fragili e delicati. Cerca di offrirgli un riparo come una casetta per uccelli in materiale naturale per assicurare la traspirazione.

Infine, se hai un giardino, innaffia il terreno per aiutarli a trovare del cibo: se è secco, infatti, i vermi e gli insetti tendono a penetrare in profondità e gli uccelli potrebbero avere difficoltà a raggiungerli. Nel dubbio, inoltre, lascia un mix di semi a disposizione in una zona riparata.