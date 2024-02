Lavare un gerbillo: come curare la sua igiene Come pulire un gerbillo? Questo simpaticissimo animaletto adora stare in compagnia ed è tenerissimo. Ha però alcune necessità fondamentali che vanno dalla dieta sino alla pulizia, per garantirgli il giusto benessere e un'esistenza felice. Prima di scoprire qualcosa di più sulla pulizia del gerbillo, ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Come lavare un gerbillo? Non fare il bagno;

Usare shampoo a secco;

Usare un pettine con setole morbide;

Usare delle salviette umide. Per natura il gerbillo è un animale molto pulito e che cura molto la propria igiene personale. Proprio come i gatti infatti questi simpatici pet trascorrono gran parte del tempo a pulirsi, leccandosi. Proprio per questo sarebbe preferibile non fare il bagno al gerbillo, soprattutto perché il pelo, a contatto con l'acqua, potrebbe rovinarsi o, peggio ancora, il tuo amico potrebbe ammalarsi. Nel caso sia molto sporco però potresti ricorrere ad alcuni metodi per pulirlo, sempre ascoltando il consiglio del veterinario per preservare al massimo la sua salute. Alcuni proprietari, ad esempio, usano lo shampoo a secco, acquistando un prodotto specifico che non danneggi la pelle dell'anime. In questo caso ricordati i non spruzzare mai il prodotto su orecchie, bocca e occhi, utilizzando un pettine con setole morbide per eliminare la sporcizia. Un'altra valida opzione è rappresentata dalle salviette umide per i roditori. Infine potresti usare il bagno di sabbia. Si tratta del metodo meno stressante. Ti basterà mettere la sabbietta all'interno di un recipiente e posizionarlo nella gabbia in modo che il tuo pet possa usare il prodotto per pulirsi autonomamente.

Come tenere un gerbillo in casa? Non lasciarlo solo

Cura l'alimentazione

Pulisci bene la gabbietta

Fagli fare attività fisica Il gerbillo è un animale che non ama la solitudine, proprio per questo dovresti adottarlo sempre in coppia. Ha infatti necessità di un contatto continuo con i propri simili. Il consiglio è quello di adottare degli esemplari che siano dello stesso sesso, non solo per evitare la riproduzione (che in questi pet è molto veloce), ma anche per evitare che in grande gruppo possano nascere liti e lotte di supremazia pericolosa. Anche l'alimentazione è essenziale per il benessere del gerbillo. Questo simpatico animaletto infatti è onnivoro, ma ha bisogno di seguire una dieta specifica per evitare problemi di salute. Forniscigli fieno, ideale per migliorare le funzioni intestinali e usato ance per creare il nido, aggiungi poi i semi di cui va ghiotto, in particolare quelli di orzo, mais e avena. Ogni tanto offrigli frutta e verdura fresca, come mele, carote, zucchine, pere o zucca. Gli insetti rappresentano una buona fonte di proteine, soprattutto nel caso di grilli e larve. Fra gli alimenti più apprezzati troviamo poi uovo sodo, formaggio, cereali e pane secco. Sono assolutamente da evitare, invece, i dolciumi, la frutta secca, le patate, i pomodori e le melanzane. In generale i gerbilli amano la pulizia, dunque assicurati di pulire con costanza la gabbietta, fornendo al tuo pet un ambiente pulito e sano. Cerca inoltre di fargli fare attività fisica, inserendo all'interno giochi e il giusto spazio per scavare.