Per educare i cuccioli di cane bisogna iniziare subito, appena arrivano a casa. Usa comandi semplici e parole dolci per iniziare, e utilizza dei premi o ricompense per motivarli. Stabilisci fin dai primi giorni l'orario dei pasti, insegnagli ad usare la traversina o tappetino igienico e stabilisci un rapporto di fiducia e di comprensione.

Presentare il tuo cucciolo a nuovi posti, persone e altri animali domestici è un ottimo modo per aiutarlo a familiarizzare con una varietà di situazioni. Alcuni veterinari consigliano di non permettere ai cuccioli di uscire in pubblico fino a quando non avranno ricevuto tutte le vaccinazioni alla sedicesima settimana.

Oppure usa dei suoni rilassanti da mettere in sottofondo, e non farlo dormire troppo distante da te. Con il passare del tempo, sposta lentamente il kennel o il recinto lontano dal letto, sul pavimento e poi nella stanza in cui dormirà il tuo cane.

Inizia sin dal primo giorno ad educarlo, e tienilo sempre sott'occhio, assicurati che stia al sicuro e che inizi a rispettare i primi comandi che gli hai impartito. Le prime notti in un posto nuovo possono essere un po' paurose per il tuo cucciolo. Metti un animale di peluche progettato per dare conforto nell'eventuale recinto in casa del tuo cucciolo.

Decidi in anticipo dove vuoi che il tuo cucciolo dorma, munisciti di giochi e prepara l'occorrente per i pasti e i suoi i bisogni. Inoltre, valuta quali aree della casa saranno vietate e quali siano troppo pericolose per il cagnolino.

Cosa non si deve fare con i cuccioli di cane?

Interrompere il regime di addestramento;

Lasciar decidere al cucciolo i ritmi;

Permettere di girare qualsiasi parte della casa;

Lasciargli mordere o mettere in bocca tutto;

Superare i 30 minuti di addestramento al giorno;

Alzare la voce o, peggio ancora, le mani. Scegli sempre il rinforzo positivo.

Portare a casa un cucciolo è così emozionante, e ci sembra alle volte di esagerare con il regime di addestramento nei primi giorni. Così tendiamo ad allentare i ritmi, e non c'è nulla di più sbagliato. È consigliabile iniziare subito, questo significa anche che spetta a te insegnare al cane tutto ciò che ha bisogno di sapere per far parte della tua famiglia in quel momento del suo sviluppo in cui è ancora malleabile e più ricettivo.

Non incoraggiare i cattivi comportamenti in questo momento e non dovrai preoccuparti di loro in futuro. Abitua, dunque, il cucciolo all'ora dei bisogni e della pappa, fagli capire dove e con cosa può giocare, non permettergli di andare in aree della casa in cui non vuoi.

Non alzare la voce e non esagerare con i rimproveri: un cucciolo è come un neonato, non c'è modo peggiore per cercare di educarlo. Infine, ricordati che è piccolo, ha bisogno di giocare e di crescere, non dedicare più di 30 minuti al giorno per insegnargli i comandi e i segnali di base.