Quando si decide di allevare un animale è importante conoscerne non solo le abitudini, ma anche le strategie difensive. Come si difende una tartaruga? Questo animale possiede un sistema che si è evoluto e perfezionato nel corso dei secoli e che gli consente di proteggersi in modo eccellente dall'attacco di possibili predatori, sopravvivendo al meglio nel suo ecosistema.

Quali sono i predatori della tartaruga di terra?

Gufi

Civette

Aquile

Cornacchie

Gatti

Cani

Ratti

Fra i maggiori predatori delle tartarughe troviamo alcuni uccelli. In particolare gufi, civette e cornacchie tendono a piombare dall'alto sull'animale, afferrandolo con gli artigli e portandolo via per poi mangiarlo.

Le aquile invece hanno escogitato, nel tempo, una tecnica per distruggere la barriera difensiva della tartaruga. Afferrano l'animale, dopo averlo individuato, lo portano in aria e lo lasciano cadere. In questo modo il guscio si romperà, rendendo la tartaruga indifesa.

Fra gli animali domestici il gatto può rappresentare un pericolo per le tartarughe, ma solo in caso di neonate. I cani invece hanno la tendenza ad agguantare e mordere il guscio della tartaruga, scambiandolo per un sasso e provocando gravi danni.

Tra i nemici maggiori delle tartarughe, infine, troviamo i ratti. Durante il periodo di letargo invernale, quando questi animali riposano nelle buche, possono essere aggrediti dai roditori. Parliamo di un momento in cui le tartarughe sono totalmente indifese, dunque non possono in alcun modo difendersi dall'attacco dei ratti che le rosicchiano e mordono, portandole alla morte.

Anche le altre tartarughe possono rappresentare un potenziale pericolo. Territorialità o corteggiamento infatti spesso spingono questo animale a mordere i suoi simili sulle zampe, colpendo anche il carapace.