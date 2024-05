Come si comporta un gatto territoriale e cosa fare? Fanno parte della famiglia dei felini e seppur oggi vivano una vita di comfort sul divano di casa, la loro natura ogni tanto tende a prendere il sopravvento. Considerando dunque la sua indole di predatore solitario e indipendente, non dovrebbe stupirti il fatto di trovarci di fronte a un gatto territoriale, che manifesta comportamenti predominanti su altri esemplari. Questi comportamenti possono diventare particolarmente evidenti quando l'equilibrio viene turbato dalla presenza di un nuovo gatto, cane o persona all'interno del nucleo familiare. Se sei in questa situazione, naturalmente, è meglio correre ai ripari il prima possibile ed è per questo che ti forniremo alcuni consigli utili. Prima di continuare, però, ti consigliamo di unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo pet e di seguire il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Come calmare un gatto territoriale? Crea un ambiente sicuro;

Fornisci stimolazioni;

Evita situazioni stressanti;

Rivolgiti al veterinario. Calmare un gatto territoriale richiede un mix di comprensione del comportamento felino e azioni mirate a creare un ambiente rassicurante. Per prima cosa dovrai fornire al gatto un ambiente sicuro e privo di minacce: gli spazi dovranno essere così che l'esemplare possa ritirarsi quando si sente stressato o minacciato. Offrire stimolazione mentale ed esercizio fisico attraverso giochi e attività è di grande aiuto, soprattutto nello scaricare energia in modo positivo e ridurre il bisogno di manifestare comportamenti territoriali. Il consiglio in più è quello di evitare situazioni stressanti, come l'introduzione di nuovi animali domestici o cambiamenti nell'ambiente, può anche contribuire a calmare il gatto. Per finire, rivolgiti al veterinario, che potrebbe consigliarti di prendere in considerazione la sterilizzazione (che riduce i comportamenti territoriali) o di di usare l'utilizzo di feromoni che aiuteranno a tenere a bada stress ed emozioni, favorendo un clima migliore e più disteso.

Perché i gatti sono territoriali? Motivi di sopravvivenza

Motivi di riproduzione A muovere principalmente questa tipologia di atteggiamento sono sopravvivenza e riproduzione. I gatti sono predatori solitari e territoriali: proteggere un territorio significa garantire l'accesso a risorse vitali come cibo, acqua e ripari sicuri. In natura, un territorio ben difeso dona opportunità di sopravvivenza maggiori, poiché il gatto può cacciare senza competizione e ridurre il rischio di predatori. Anche il fattore riproduttivo non va sottovalutato: il comportamento fa in modo che il felino abbia accesso a diverse gatte e quindi potrà garantire la sopravvivenza della progenie. Un gatto domestico però, può manifestare questa tipologia di atteggiamenti per motivi come la gelosia, il controllo dello spazio o il possesso.

Come riconoscere un gatto territoriale? Segnali odorosi;

Comportamento aggressivo;

Controllo del territorio;

Possessività. Il modo in cui i gatti manifestano la territorialità varia da individuo a individuo, senza prestare particolare attenzione al sesso. Devi però conoscere alcuni segnali comuni che indicano un atteggiamento territoriale. La marcatura con l'urina è uno dei comportamenti più evidenti e distintivi; gli esemplari di sesso maschile spruzzano piccole quantità di urina su oggetti verticali per stabilire il proprio territorio e comunicare con altri felini. Risulta particolarmente comune nei gatti non sterilizzati, ma non viene escluso in quelli sterilizzati che avvertono una minaccia. Tieni anche in considerazione l'atteggiamento: se diventano aggressivi nei confronti di altri animali domestici o persone che entrano nel loro spazio vitale manifestando sibili, ringhi e anche attacchi fisici dovresti prestare attenzione. È importante rispettare il loro territorio e fornirgli spazi sicuri e confortevoli in cui possano sentirsi al sicuro.

Come evitare che il gatto marchi il territorio? Riduci fattori di stress;

Fai in modo che la lettiera sia in un luogo adeguato;

Cura l'alimentazione. Come abbiamo detto, la territorialità non è qualcosa che riguarda esclusivamente il sesso, anche se è stato dimostrato che un gatto maschio non castrato sarà più incline a marcare e difendere il proprio territorio. Vuoi evitarlo? Fai in modo che lo stress sia limitato, la lettiera sia appartata e che l'animale si senta al sicuro, soprattutto in momenti in cui la vulnerabilità è prevista. Attenzione anche all'alimentazione che, se non adeguata, può portare a scatti di rabbia e nervosismo.

Come introdurre un altro gatto dove vive un esemplare territoriale? Avere pazienza;

Dedicare tempo al passaggio;

Fare in modo che gli animali restino divisi e si studino;

Eventualmente contattare professionisti per gestire la pratica. Quando si tratta di introdurre un nuovo gatto in una casa già abitata da altri esemplari, è bene prestare attenzione ad alcune regole per evitare che territorialità e gelosia possano sfociare in risse e litigate ferendo uno dei due o creando dei disequilibri emotivi. Allargare la famiglia, prendendo con sé un trovatello o un gatto di razza è una bellissima idea ma certamente è bene prestare attenzione ad alcuni consigli. Primo tra tutti serve una buona dose di pazienza: soprattutto inizialmente, anche i felini più mansueti difficilmente tollerano una new entry. Secondo gli esperti comportamentisti, la soluzione migliore è tenere inizialmente i gatti divisi facendo in modo che il nuovo arrivato abbia uno spazio limitato. Dovranno studiarsi prima attraverso gli odori e successivamente aprendo la socializzazione per poco tempo, sempre sotto stretta sorveglianza. Il gatto proprietario di casa deve essere rassicurato, qualora fosse necessario è possibile consultare un esperto o un professionista del settore per gestire al meglio l'affiancamento, magari chiedendo un supporto al proprio veterinario.