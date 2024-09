Come si abitua il cane alla traversina? Se si vuole abituare un cane alla traversina, una buona idea è quella di inserirne più di una in punti strategici ma che siano fissi o una sola in un punto a lui molto chiaro. Sottolineiamo, in aggiunta, l'importanza di sostituirle di frequente per lasciare una superficie pulita e quindi non creare cattivo odore o situazioni igienico sanitarie precarie. Che tu abbia un cane di grande o piccola taglia, anziano o cucciolo devi sapere che l'utilizzo della traversina non deve essere inteso come una soluzione definitiva. Può essere un supporto, magari in momenti particolari della vita dell'animale o per cause di forza maggiore, ma i cani hanno la necessità di uscire a passeggiare e tra le esperienze necessarie per il loro benessere c'è anche quella di marcare il territorio e annusare gli odori di altri che sono passati prima di loro.

Come abituare il cane a fare la pipì sulla traversa? Utilizzare più di una traversina;

Posizionarle in luoghi molto frequentati dal cane;

Cambiarle frequentemente;

Usare il rinforzo positivo e premietti quando il cane la utilizza correttamente. Abituare un cane a fare la pipì sulla traversina richiede un po' di impegno, soprattutto quando si tratta di un cucciolo. Per prima cosa consigliamo l'utilizzo di traversine di qualità, sostituirle spesso e posizionarle in luoghi molto accessibili e frequentati dall'animale. Il rinforzo positivo è di grande supporto: quando l'animale fa la pipì nel posto giusto andrebbe premiato e dovrebbe ricevere dei complimenti. Attenzione invece a non urlare o commettere errori educativi quando l'animale sbaglia, potrebbe sentirsi spaventato e non ottenere il risultato desiderato: molti educatori evidenziano che in questi casi i cani tendono a nascondersi e farla in casa ma in luoghi meno visibili. Se il cane persevera nel fare pipì o altri bisogni fuori dall'area bisogna pulire immediatamente con un detergente ad hoc così da rimuovere l'odore.

Quanto ci mette un cucciolo a fare i bisogni sulla traversina? Dipende dal cane;

Potrebbero volerci poche settimane;

Nei primi mesi di vita fa pipì con una frequenza maggiore;

Il cane non ha un controllo totale della vescica per almeno i primi 6 mesi Non può esserci una risposta univoca. Solitamente i cani cuccioli entrano nelle case a circa 3 mesi e si ipotizza che fino ai 6 mesi d'età circa non acquisiscano un buon controllo della vescica e dei bisogni. Gli educatori sconsigliano però l'utilizzo della traversina in modo perpetuo perché potrebbe avere un effetto confusionario oltre che di privazione sull'animale. Con pazienza e supervisione in aggiunta alla tecnica del rinforzo positivo il cane inizierà ad utilizzare la traversina correttamente in poche settimane, ma concedetegli soprattutto se molto piccolo, qualche errore. I tempi si abbreviano se in casa sono presenti altri cani che aiuteranno nell'educazione dell'ultimo arrivato.

Come si usano le traversine per cani? Scegli dove posizionarle, possibilmente sempre più vicinine alla porta d'ingresso man mano che passa il tempo;

Presenta al cane la traversina;

Stabilisci una routine;

Cambia la traversina frequentemente;

Ridurla progressivamente e non utilizzarla come unica opzione. Educatori cinofili e veterinari sono concordi nell'offrire la traversina come soluzione provvisoria e solo in alcuni casi ma non deve diventare un'abitudine; per comprendere come utilizzarla al meglio bisogna scegliere dove posizionarla e stabilire una routine con tanto di premiazione del cane quando utilizza il prodotto correttamente. Ridurla progressivamente, favorendo le passeggiate all'esterno e cambiarla in modo frequente per mantenere un ambiente salubre e pulito è altrettanto importante.

Cosa si può usare al posto delle traversine per cani? Lettiere ecologiche;

Zolle di terra ed erba fai da te. Se l'idea della traversina non ti piace nonostante posso risultare necessaria per motivi di salute del cane o cause di forza maggiore, devi sapere che ci sono delle alternative. Ne sono un esempio le lettiere ecologiche o i tappetini assorbenti per l'addestramento che possono essere acquistate online o in negozi specializzati e soluzioni fai da te come piccole lettiere riempite di terra, sabbia ed erba per dare al cane impossibilitato ad uscire la stessa sensazione che provava camminando outdoor. Un'altra alternativa è data dai tappetini igienici per cani.

Come insegnare al cane adulto a fare i bisogni sulla traversina? Costanza e pazienza;

Premiare con un rinforzo positivo;

Mostrare il posizionamento;

Accompagnare il cane in momenti abituali in cui solitamente fa pipì. Un cane adulto che subisce un intervento o per motivi motori e di salute non è più in grado di fare le lunghe passeggiate di un tempo potrebbe aver bisogno il supporto di una traversina. Insegnargli ad utilizzarla in età avanzata rappresenta un'autentica sfida ma non è impossibile: dopotutto queste specie sono molto intelligenti e argute, con un po' di esercizio si riuscirà. Gli esperti suggeriscono di sporcarla prima con un po' di pipì del cane e poi mostrargliela: se poi fosse già addestrato con comandi vocali potrebbe essere un plus. Se il cane è con te da molti anni sai anche quali sono gli orari a lui più congeniali quindi accompagnarlo e premiarlo quando la fa nel posto giusto potrebbe essere la scelta migliore. Proprio come faresti per un cucciolo, non far mancare pazienza e costanza: il cane ha bisogno di tempo e rispetto per poter imparare e non ha bisogno di stress emotivo aggiuntivo in un momento che per lui è già sufficientemente impegnativo.