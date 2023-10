Quando anche solo alcuni di questi criteri non vengono tenuti in considerazione, il nostro animale ne risente, così come si alza il rischio che le persone regalino, abbandonino o diano in adozione i propri animali domestici. Quindi, investiamo tempo e sforzi per prendere una decisione informata e assicuriamoci che gli anni con il tuo futuro animale domestico siano felici.

Quando scegliamo un animale domestico, accettiamo la responsabilità della salute e del benessere di un altro essere vivente. Stiamo promettendo di prenderci cura del nostro animale domestico per tutta la sua vita. Diventiamo anche responsabili dell'impatto del nostro animale domestico sulla nostra famiglia, sui nostri amici e sulla comunità. Se abbiamo già animali domestici in casa, ci sono ulteriori da fare. Il nostro attuale amico accetterà un altro animale domestico della stessa specie o di una specie diversa?

La nostra esperienza come proprietario di un animale domestico sarà più piacevole se consideriamo attentamente quale tipo di animale domestico si adatta meglio alla nostra famiglia , alla nostra casa e al nostro stile di vita. Lo spazio a disposizione nel nostro appartamento e/o casa con il giardino determina la dimensione dell'animale così come la sua specie.

La scelta di un animale domestico non è, come si crede, legata solo alla nostra particolare simpatia o propensione verso una determinata specie animale. Anzi, deve essere fatta secondo una serie di criteri pratici, indispensabili da seguire per il bene del nostro amico a quattro zampe.

Gli animali domestici più comuni da adottare

Cani

Gatti

Uccelli

Rettili

Conigli, criceti e altri roditori

Pesci

La scelta della razza da adottare dipende dai tanti criteri sopra elencati, ma è innegabile che ognuno di noi ha nel cuore il desiderio di accogliere in casa propria un animale ben preciso. Nonostante la scelta di solito cada su cani e gatti, non sono i soli a riempire le nostre case.

I cani sono creature molto socievoli; se pensiamo di prendere un cane, assicuriamoci di poter trascorrere diverse ore al giorno con lui o lei. Non dimentichiamoci che adottare un cucciolo è un impegno enorme, poiché non è possibile lasciarlo a casa da solo tutto il giorno, ha bisogno di regole e di attenzioni extra. Infine, diverse razze di cani hanno caratteristiche e esigenze diverse. Qualunque cane tu scelga, tieni presente che stai prendendo un impegno a lungo termine, poiché i cani vivono 10 anni o più.

Contrariamente all'opinione popolare, molti gatti sono animali socievoli e amano l'attenzione. Sebbene la maggior parte dei gatti non richieda la stessa attenzione dei cani, hanno comunque bisogno di tempo per giocare e coccolarsi quotidianamente. Trascorrere del tempo ogni giorno con loro può fare la differenza tra un gatto felice e uno annoiato. I costi per prendersi cura di un gatto comprendono cibo, giocattoli, lettiera e lettiera, intervento di sterilizzazione/castrazione e cure veterinarie. Generalmente i gattini non sono adatti se in casa ci sono bambini di età inferiore a tre anni. Un gatto adulto sarebbe una scelta migliore.

Gli uccelli sono creature affascinanti e belle, ma non sono animali domestici di cui prendersi cura facilmente. Sono animali intelligenti e sociali e hanno bisogno di molta attenzione. Prima di aggiungere un volatile alla nostra famiglia, assicuriamoci di essere disposti a trascorrere del tempo con lui ogni giorno. Inoltre, in natura, gli uccelli non sono animali solitari, quindi se pensiamo di prendere un uccello, dovremmo valutare di prenderne due. La vita da solo in una gabbia non è una gran vita per un uccello.

I conigli sono animali intelligenti e curiosi che hanno bisogno di affetto. Possono diventare meravigliosi animali da compagnia se hanno la possibilità di interagire con le loro famiglie umane. Possono vivere dai sette ai dieci anni, quindi assicuriamoci di essere pronti per questo tipo di impegno; hanno bisogno di cure quotidiane. Se non vengono maneggiati con delicatezza e spesso, potrebbero non sentirsi a proprio agio nell'essere presi in braccio e coccolati. Avendo un sistema digestivo abbastanza delicato; per ottenere i nutrienti necessari, devono essere nutriti con una dieta variata. Anche il criceto, il porcellino d'India e il cincillà rientrano nella lista dei roditori gettonatissimi.

I rettili (geco, iguana, camaleonte, tartaruga) hanno bisogno di cure e attenzioni extra per poter vivere bene in una casa. Se decidete di prenderne uno, sappiate che può essere più difficile rispetto ad altri mammiferi o animali da compagnia più comuni.

I pesci vengono spesso scelti per la bellezza di avere un acquario in casa e per l'effetto calmante del vederli nuotare. Certamente non bisogna star loro dietro come un cane o un gatto che si muove per casa, ma questo non significa che non abbiano bisogno di attenzioni e spesso non sono economici. Importante è fare numerose ricerche e reperire più informazioni possibili sulle esigenze di ogni singola specie prima di fare il grande passo acquistando un acquario.