Come scegliere il cane al canile? Decidere di adottare un quattrozampe , recandosi in un canile, è un gesto nobile e bellissimo. Prima di farlo però è importante fare alcune considerazioni importanti riguardanti la scelta dell'animale. Non tutti i cani infatti sono uguali ed è essenziale prendere una decisone che sia ponderata e che consenta di creare un legame solido, ma soprattutto felice, con il proprio animale domestico.

Un cane adulto, in generale, presenta un carattere già formato e questo ti consentirà di capire se siete compatibili. Adottare un cucciolo invece richiedere un po' più di pazienza e una buona educazione per insegnargli a fare i bisogni fuori di casa e a non mordere gli oggetti, ma ti godrai l'emozione di vederlo crescere giorno dopo giorno.

Il primo elemento da prendere in considerazione quando devi scegliere il cane al canile è lo spazio a disposizione. Se vivi in un appartamento piccolo, ad esempio, sarebbe meglio adottare un cane che sia di piccola taglia. Hai un giardino e uno spazio esterno ampio, allora potresti puntare su un cane di taglia grande. Anche lo stile di vita influisce sulla scelta di fido. Chi conduce un'esistenza piuttosto sedentaria, ad esempio, dovrebbe puntare su un cane tranquillo o anziano che non ha necessità di fare tanto esercizio fisico. Hai una vita attiva e fai tanto sport? Allora opta per un cane che sia pieno di energia e possa accompagnarti in ogni escursione che farai.

Adottare un cucciolo

Come accennato adottare un cucciolo, soprattutto nei primi mesi, richiede impegno e responsabilità. Il cucciolo richiede infatti attenzioni perché dovrà imparare non solo a socializzare e mettere in atto alcuni comportamenti base (come non sporcare in casa con i bisogni), ma sarà anche maggiormente esposto agli stimoli esterni. Se non hai tempo da dedicare alla sua educazione tutti i giorni e non sei disposto, in caso, a chiedere l'aiuto di un educatore, forse il cucciolo non fa per te.

Ci sono poi altri elementi da prendere in considerazione se si vuole scegliere un cane da adottare. Se desideri regalare una casa a un cucciolo ricorda che passerà il periodo della dentizione in cui, per trovare sollievo, potrebbe mordicchiare tutto ciò che gli capita a tiro. Richiede inoltre una spesa maggiore oltre all'impegno di tempo. D'altro canto adottare e crescere un cucciolo rappresenta un'esperienza senza dubbio meravigliosa e formativa che ti consentirà di avere grandi soddisfazioni e vivere momenti felici.