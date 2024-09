Per scegliere l'allevamento di gatti giusto è importante prendere in considerazione alcuni elementi come la capacità di fornire tutta la documentazione relativa al cucciolo, il rispetto delle politiche di allevamento e degli schemi di controllo sanitario.

Come sapere se un allevamento di gatti è serio?

Segue gli schemi di controllo sanitario;

Rispetta le politiche di allevamento;

Ti fa vedere la mamma e la cucciolata;

Fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Per capire se un allevatore di gatti è serio assicurati che stia seguendo tutte le politiche di allevamento e gli schemi di controllo sanitario come il controllo dell'ipokaliemia per quanto riguarda i gatti Asiatici e Burmese, e il test genetico per la PKD per i gatti persiani.

Quando avrai raggiunto l'allevamento valuta il comportamento dell'allevatore. Dovrà infatti permetterti di toccare non solo il gattino, ma anche i fratellini e la mamma.

Vedere la mamma gatta è importantissimo per capire come diventerà da grande e assicurarsi che sia sano ma non meno importante verificare il numero di cucciolate all'anno: probabilmente più o meno già saprai quanti cuccioli fa un gatto ma è importante che non vengano stressati per riprodursi continuamente. Assicurati infine che tutti i gattini abbiano gli occhi aperti e siano ben socializzati.