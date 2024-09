Come scegliere l'allevamento per cani?

Scegliere l'allevamento in cui acquistare un cucciolo può sembrare difficile, vista l'eterogeneità e la generosità dell'offerta, ma si tratta di una decisione della massima importanza : acquistare un cane proveniente dal commercio illegale non è soltanto contrario alla legge, all'etica e all'amore che ci lega a questi animali, ma può persino far riscontrare futuri problemi di salute o comportamentali del cucciolo.

La prima cosa da fare per scegliere l'allevamento di cani in cui acquistare il proprio cucciolo è visitarlo: per essere certi di avere davanti un allevatore serio e che ama gli animali è importante poterci interagire direttamente e avere la possibilità di vedere con i propri occhi le condizioni in cui sono tenuti i cani.

Come scegliere un buon allevamento di cani?

Verificare che sia riconosciuto dagli enti cinofili (ENCI e altri);

Visitare l'allevamento di persona (ma anche i social aiutano);

Controllare lo stato in cui vengono tenuti i cani;

Pretendere di conoscere la madre del cucciolo;

Verificare che il cane venga venduto con Pedigree, microchip e libretto sanitario in regola.

Quando si tratta di scegliere un allevamento di cani, la prima e più semplice cosa da fare per assicurarsi di non cadere nelle trame del commercio illegale di cuccioli è quella di verificare che sia riconosciuto dagli enti cinofili. Per la maggior parte degli allevamenti questo ente è l'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), ma esistono anche altre associazioni per le razze non riconosciute, per esempio la ACCP (Associazione Culturale Cani da Presa) per molossoidi e Pitbull.

Dopodiché, l'unico modo per capire se abbiamo di fronte un allevamento serio e rispettoso degli animali è vedere con i propri occhi le condizioni in cui gli animali vengono tenuti all'interno. In questo senso anche i social possono aiutare molto: se mostra soltanto le foto dei cuccioli potrebbe nascondere fattrici e cani adulti tenuti in piccole stanze o in condizioni non ottimali.

Una visita di persona è il miglior modo per togliersi ogni dubbio: si potrà parlare con l'allevatore, vedere i cani (quelli in vendita ma anche gli esemplari adulti o anziani) e verificare le condizioni di vendita del cucciolo, da cui possiamo trarre informazioni molto importanti.

Gli allevamenti seri, infatti, vendono i propri cuccioli muniti di microchip, Pedigree, libretto sanitario in regola, certificato su vaccini e sverminazioni e certificato dei controlli relativi alle malattie genetiche, importante soprattutto per alcune razze.