Prolungare il più possibile il benessere del proprio amico felino e ritardare il suo invecchiamento è ciò che tutti i proprietari si augurano. Ecco qui alcuni consigli pratici per tenere in forma il tuo gatto e garantirgli una vita sana più a lungo.

Evita il peso in eccesso non eccedendo nelle porzioni e incoraggiando l'attività fisica. Un micio in sovrappeso invecchierà più velocemente e sarà più predisposto a patologie. Spesso un gatto in sovrappeso è un pet che mangia tanto perché insoddisfatto e annoiato.

Inoltre, l'animale in natura opta per tanti piccoli pasti dilazionati nel corso della giornata. Essendo cacciatori solitari, i felini possono uccidere solo piccole prede che sono in grado di sopraffare.

La corretta nutrizione del gatto domestico infatti deve considerare le peculiarità evolutive e anatomiche della specie: il piccolo felino è un carnivoro in senso stretto, e questo comporta che la sua dieta naturale deve essere composta principalmente da carne per soddisfare le sue esigenze nutrizionali.

Il felino è sempre affascinato dalla possibilità di scoprire oggetti e rumori nuovi e non perde mai occasione di esprimere la sua innata curiosità (ovvero il suo istinto da esploratore). Di conseguenza, soprattutto se il micio non ha possibilità di uscire di casa, è necessario trasformare l'ambiente domestico in uno spazio ricco di stimoli olfattivi, tattili e visivi. Via libera a pertugi in cui sgattaiolare, scatole di cartone in cui nascondersi e borse della spesa da esplorare.

Regolari sessioni di gioco

Il gioco lo aiuta a bruciare calorie riducendo il rischio di problemi di salute legati alla sedentarietà.

Attraverso il gioco gli permetterai di scaricare l'aggressività accumulata e liberare le energie represse. Inoltre, rinsalda il legame affettivo che ha con te perché consente di condividere insieme un'esperienza coinvolgente e gratificante.

A seconda dell'età e della condizione di salute del micio, ti consiglio di giocare con il tuo gatto per una media di dieci-quindici minuti almeno una volta al giorno, meglio se tre volte al giorno se il micio non ha la possibilità di uscire di casa.

In natura, il gatto dedica buona parte del suo tempo alla caccia. Se non sai da dove cominciare, poi realizzare in pochi minuti uno tra i giochi predatori più semplici del mondo: lega un topolino colorato o una piuma a un filo di corda. Ti consiglio di optare per oggettini morbidi e facili da agguantare con i denti, di dimensioni non superiori a quelle di una sua preda presente in natura. Il movimento del gioco attirerà l'attenzione del gatto e stimolerà il tuo predatore felino.

Il gatto è un animale che ama affrontare nuove sfide e risolvere problemi. I giochi di "problem solving" sono importanti perché stimolano la mente, favoriscono l'autocontrollo, la concentrazione e affinano la sensibilità tattile. In altre parole, sono fondamentali per mantenere giovane la mente e ritardare l'invecchiamento di un gatto di casa.

Tra i giochi di Problem Solving più diffusi ci sono i "Puzzle alimentari". Consistono nel capire come ottenere gli snack all'interno di una struttura di forma e dimensione variabile. Il micio dovrà imparare ad usare la zampa per spingere le crocchette fuori dal dispositivo, per gustare l'ambito premio!

Un consiglio: é importante adattare questi giochi in base alle preferenze e alle abilità del tuo gatto per offrirgli un'esperienza il più possibile gratificante.

Un gioco troppo difficile rischia di non incentivare il micio al gioco o, peggio, di generare in lui un senso di frustrazione.

