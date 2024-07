Come rinfrescare un criceto?

Come fare per rinfrescare un criceto? Evita l'esposizione diretta al sole;

Metti una bottiglia d'acqua congelata o un siberino vicino alla gabbia;

Offri acqua fresca e verdura in abbondanza;

Evita l'attività fisica. Durante l'estate o nelle giornate particolarmente calde, possiamo rinfrescare il criceto spostando la gabbia in un luogo più fresco, posizionare una bottiglia d'acqua congelata o un siberino vicino alla gabbia, utilizzare acqua fresca e pezzi di verdura fresca ad alto contenuto d'acqua. Sarà il criceto stesso il più delle volte a regolare l'attività fisica, riducendola drasticamente.

Come capire e cosa fare se un criceto ha caldo? Dorme supino;

Respiro affannoso;

Letargia o debolezza;

Salivazione abbondante;

Zampe o orecchie calde e arrossate;

Tremori. In linea di massima, i criceti sono animali che soffrono molto il caldo, ed è anche relativamente semplice intuirne i sintomi. Uno di questi, forse il più frequente, porta il nostro animaletto a dormire supino, a pancia in su, privo di qualsiasi protezione. I criceti sono animali abituati al fresco, motivo per il quale già il superamento dei 25 gradi centigradi del suo habitat potrebbe portarlo a soffrire il caldo e, in casi più estremi, a un vero e proprio colpo di calore. Ci sono però alcune avvisaglie alle quali possiamo porre attenzione per capire se il nostro piccolo animale domestico sto soffrendo per le alte temperature: uno dei primi segnali è un respiro affannoso, che può essere accompagnato da segni di letargia o estrema debolezza. Anche una salivazione eccessiva è un segnale di un possibile colpo di calore, ma sicuramente è il caso di preoccuparsi se il nostro criceto è caldo e arrossato (in particolare su zampe e orecchie), presenta una temperatura corporea molto alta o, addirittura, ha tremori o convulsioni. In questi casi, bisogna cercare di rinfrescarlo quanto prima e contattare un medico veterinario, che potrà fornire tutte le indicazioni e suggerimenti per stabilizzare le condizioni del nostro criceto.

Qual è la temperatura corporea di un criceto? La temperatura corporea dei criceti varia a seconda della specie, ma in linea di massima possiamo dire che si aggira, tra quelle in commercio legalmente, tra i 36 e i 38 gradi centigradi, con picchi che possono sfiorare i 39°C. I criceti sono animali originari dell'Asia, che si dividono in 54 specie o sottospecie, ma solo cinque di queste sono domestiche e possono essere legalmente acquistate: criceto dorato, criceto cinese, criceto di Roborovsky, criceto russo di Campbell e criceto siberiano. Di queste, le ultime tre sono specie nane. Entrando quindi nello specifico, come detto la temperatura corporea varia a seconda della specie: da 36 a 38,8 °C per il criceto dorato e da 37 a 38 °C per il criceto cinese, mentre per le tre specie nane la temperatura può variare dai 36 ai 38 gradi centigradi.

Che temperature sopportano i criceti? Partiamo con il mettere in chiaro che, come regola generale, la temperatura ideale per i criceti domestici si posiziona tra i 18 e i 21 gradi centigradi, anche se solitamente questi animali riescono ad adattarsi anche a qualche grado di scarto. Ci sono sicuramente alcuni fattori che possono aiutare il nostro animaletto a gestire nel migliore dei modi la temperatura esterna: in primis, bisogna ovviamente considerare che il criceto abituato a stare in casa, a una temperatura stabile, soffrirà maggiormente gli sbalzi termici. È altrettanto importante specificare che adottare un criceto vuol dire prendersi sempre cura di lui, e relegarlo in una gabbietta fuori dal balcone o nel seminterrato è una pessima idea per la sua salute, sia fisica che mentale. I criceti difatti possono soffrirle molto il caldo, e temperature superiori ai 25/26 gradi centigradi potrebbero farli sentire a disagio, costringendoci a prendere provvedimenti prima che la situazione possa peggiorare con l'aumentare della temperatura. Scegliere la giusta gabbietta e tenerla sempre pulita, posizionarla in un luogo areato e, al bisogno, utilizzare anche strumenti come un ventilatore o una bottiglia ghiacciato possono sicuramente aiutare il nostro piccolo animale domestico ad affrontare meglio le ondate di calore.