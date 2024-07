Esistono diversi metodi per rinfrescare un cincillà domestico: quando arriva l'estate, il piccolo roditore dovrebbe essere trasferito in una stanza fresca e non umida, lontana dal sole diretto e possibilmente dotata di condizionatore e deumidificatore. Quando questo non è possibile, ci si può attrezzare con piccole lastre di pietra, siberini ghiacciati o sabbia rinfrescante .

Oltre questa temperatura, come avviene anche ad altri animaletti domestici , i cincillà possono incorrere nel pericolosissimo colpo di calore , che può avere conseguenze fatali. Per questo motivo, soprattutto nella stagione calda, è bene dotarsi di termometro e igrometro per monitorare temperatura e umidità dell'aria della stanza in cui vive il nostro amico peloso.

La sua temperatura ambiente ideale è tra i 15 e i 18 gradi , e anche d'estate è importante fare in modo che la stanza in cui si trova la gabbia del cincillà non superi mai i 24-26°C.

Come rinfrescare un cincillà?

Stanza fresca e lontana dal sole diretto;

Condizionatore o deumidificatore;

Sabbia fresca;

Lastre di marmo rinfrescate;

Siberini o una bottiglia ghiacciata.

La prima cosa da fare per assicurarsi che il cincillà stia abbastanza fresco in estate è fare in modo che la sua gabbia si trovi in una stanza fresca, dove non arrivi il sole diretto almeno nel pomeriggio. Per rendere la cosa più efficiente, sarebbe molto utile dotarsi di un condizionatore o di un deumidificatore che permetteranno di impostare la temperatura in modo da mantenerla stabile per tutta la giornata.

Ma come rinfrescare un cincillà se non si dispone di un condizionatore? Innanzitutto, bisogna lavorare sull'ambiente: è importante ricordarsi di non aprire le finestre nelle ore più calde della giornata e fare in modo che la stanza resti abbastanza fresca (ci si può aiutare con un ventilatore puntato a debita distanza dalla gabbia del cincillà).

Alcuni metodi per dare sollievo immediato al nostro piccolo roditore consistono nel servirgli sabbia fresca (basta tenerla per un'ora in frigo) o nel mettergli a disposizione una lastra di marmo: queste pietre raffreddanti hanno più o meno le dimensioni del cincillà, e possono essere acquistate online o presso i negozi specializzati.

Un sistema fai da te molto efficace consiste nell'utilizzare i siberini, quelle mattonelle di plastica piene di liquido azzurro che usiamo per tenere al fresco il contenuto delle borse frigo. Il siberino non va mai lasciato nelle zampe del cincillà, che potrebbe volerlo assaggiare a tutti i costi. Piuttosto, va avvolto in un panno e posizionato nella gabbia al di sotto di un contenitore pesante. La stessa cosa si può fare con una bottiglia d'acqua ghiacciata, da posizionare in gabbia avvolta in un panno.