Rinfrescare il gatto: cosa fare quando ha caldo Imparare a rinfrescare il gatto d'estate è essenziale per garantire il benessere di questo animale. I gatti, proprio come i cani, possono soffrire particolarmente il caldo e ce lo dimostrano attraverso alcuni chiari segnali. Interpretarli e agire subito può fare la differenza per preservare la salute del gatto ed evitare problemi. Prima di scoprire come rinfrescare il gatto d'estate, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram, per essere sempre aggiornati su salute e benessere, anche dei nostri amici animali.

Come capire se il gatto soffre il caldo Si lecca eccessivamente

Respira affannosamente

La lingua è visibile

Non ha energie

Soffre d'ansia

Ha vomito

Ha diarrea Capire se il gatto soffre il caldo è essenziale per agire con prontezza e garantire il benessere del tuo animale. Fai dunque attenzione ai segnali. Quando il gatto ha caldo, ad esempio, tende a leccarsi in modo eccessivo per rinfrescarsi. Allo stesso modo spinge la lingua all'esterno. Anche il respiro affannoso e veloce è un sintomo importante a cui prestare attenzione. Osserva se il suo petto si alza in modo più evidente o se la respirazione è rumorosa e accompagnata da sibili. Altri segnali sono la mancanza di energia e la letargia. Il caldo eccessivo infatti può rendere il gatto meno attivo e stanziale. Alcuni esemplari inoltre possono agitarsi e diventare ansiosi, cercando un riparo dal caldo. Il surriscaldamento, infine, può provocare dei disturbi gastrointestinali come diarrea o vomito.

Cosa fare se il gatto soffre il caldo? Trovagli un luogo fresco

Forniscigli dell'acqua

Rinfrescalo

Monitora la situazione

Non forzarlo a mangiare Se il tuo gatto soffre il caldo cerca di agire con tempestività per poter ridurre la temperatura corporea dell'animale. Prima di tutto trova un luogo fresco e riparato in cui possa sentirsi a suo agio, magari una stanza climatizzata o ben ventilata, con un'ottima circolazione dell'aria. Forniscigli abbondante acqua fresca, aggiungendo, se necessario, dei cubetti di ghiaccio alla ciotola per tenere il liquido fresco più a lungo. Utilizza altri metodi per aiutare il gatto a rinfrescarsi, ad esempio potresti fornirgli un asciugamano bagnato con dell'acqua fredda su cui possa sdraiarsi o da usare per strofinare con estrema delicatezza il pelo. In ogni caso non forzarlo a mangiare. Spesso gli animali quando hanno molto caldo perdono l'appetito. Al tempo stesso assicurati che abbia sempre a disposizione, oltre all'acqua, del cibo leggero. Monitora in ogni caso l'animale da vicino, osservando il suo comportamento e i segnali che lancia. Se noti dei sintomi che possono indicare un malessere contatta immediatamente il veterinario.

Cosa fare per rinfrescare un gatto? Arieggia la casa più fresca

Mettigli a disposizione un angolo tutto suo

Forniscigli abbondante acqua

Non lasciarlo in una stanza calda Per garantire il benessere del gatto nelle giornate calde cerca di adottare alcune misure preventive essenziali che ti aiuteranno a rinfrescare l'animale. Innanzitutto assicurati che nella casa ci sia una buona circolazione dell'aria, aprendo porte e finestre, mettendo a disposizione anche condizionatori d'aria o ventilatori. Crea delle zone d'ombra più fresche nell'abitazione che possano rappresentare un rifugio per il gatto in cui possa rilassarsi e sentirsi a suo agio. Forniscigli inoltre un accesso ad una fonte d'acqua fresca e pulita, assicurandoti che ne abbia sempre in abbondanza. Non lasciare l'animale in stanze particolarmente calde o che siano esposte al sole nelle ore centrali della giornata. Osserva piuttosto il suo comportamento, notando con prontezza i segni di disagio che sono legati al caldo. In ogni caso ricorda sempre che ogni esemplare è diverso. Alcuni gatti infatti soffrono di più il caldo, mentre altri di meno. Conoscere le esigenze individuali del proprio animale è importante per garantirgli la massima salute.