Come tenere al fresco un coniglio durante l'estate? Mettere a disposizione abbondante acqua fresca

Scegliere un'alimentazione ricca di verdure acquose

Poggiare un panno bagnato per terra perché possa salirci sopra

Fare attenzione alla toelettatura

Controllare la temperatura con un climatizzatore

Evita le correnti d'aria Ci sono diversi modi per rinfrescare il coniglio d'estate, in maniera che le calde temperature possano essere mitigate da trucchetti spesso molto semplici. Alcuni accorgimenti, come acqua abbondante e la toelettatura regolare possono fare la differenza nella routine quotidiana estiva.

Come non far soffrire il caldo ai conigli? Ci sono vari modi per dare sollievo al coniglio dal caldo: acqua fresca, panni bagnati in terra e luoghi della casa freschi, come cantine. Anche la dieta può aiutare a combattere i colpi di calore. Il sistema di sudorazione dei conigli è molto diverso da quello degli esseri umani. È invece più simile alla sudorazione dei cani. Quando un coniglio ha caldo, lo vedrai disteso più spesso del solito: maggiore la superficie del corpo sarà a contatto con il pavimento, maggiore sarà lo scambio termico del corpo caldo con il suolo, generalmente più fresco. Le grandi orecchie del coniglio sono inoltre strumenti molto utili per disperdere il calore: nei giorni di afa intensa, saranno probabilmente più calde rispetto al resto del corpo. Quando le temperature si alzano, specialmente in vista dei caldi tendenzialmente sempre più torridi, è importante prendere qualche precauzione per aiutare l'animale a tenersi al fresco, poiché i sistemi naturali che adotta regolarmente potrebbero non essere sufficienti. Intanto, è importante fornire al coniglio una fonte d'acqua fresca, cambiata spesso e soprattutto da conservare all'ombra. Se la temperatura è molto alta, o il coniglio sembra soffrire particolarmente il caldo, potrebbe essere importante dargli una bella spazzolata per rimuovere il pelo in eccesso. A questo punto possiamo lasciare un panno bagnato in terra, così che il coniglio possa trovarvi refrigerio sopra. Alla dieta estiva del coniglio, oltre all'abbondante fieno, potrebbe essere interessante aggiungere un quantitativo maggiore di verdure a foglia, ma anche di cetrioli o comunque vegetali a basso contenuto di zucchero, ma alto contenuto d'acqua. Qualsiasi cambio repentino nella dieta di un coniglio va concordato con il veterinario: come forse hai già dovuto sperimentare, questo animale è particolarmente prono ai disturbi intestinali e all'occlusione.

Come riparare i conigli dal caldo? Usare un accumulatore da freezer, avvolto in un panno, come agente rinfrescante

Usare una bottiglia d'acqua congelata, avvolta in un panno, in alternativa

Se possibile, tenere acceso il clima per abbassare la temperatura nelle ore più calde

Evitare che il coniglio si esponga al sole

Tenere chiuse le finestre di giorni, e spalancate (ma in sicurezza) di notte Quando la temperatura di alza molto e il tuo coniglio mostra di avere molto caldo, è necessario trovare un modo per aiutarlo a raffreddarsi. Proteggerlo dalle temperature elevate può non essere facile, ma tanto per cominciare è una buona idea quella di non permettergli di uscire, e tenere la casa ben chiusa, specialmente quando fa molto caldo. Se il coniglio è abituato a stare fuori, bisogna fare in modo che l'acqua a sua disposizione venga cambiata il più di frequente possibile, e bisogna garantirgli aree ombrose e ampie, dove può trovare refrigerio. Quando le temperature si abbassano, come ad esempio la sera, è importante aprire le finestre e lasciar entrare il fresco. Evitiamo però le correnti d'aria, che non fanno bene al coniglio, creatura naturalmente molto delicata. Da evitare, dunque, anche il ventilatore. Hai un climatizzatore? Fai in modo che il deumidificatore sia sempre attivo ed evita escursioni termiche eccessive tra una stanza e l'altra. Il clima è un valido alleato solo quando non provoca sbalzi di temperatura e, soprattutto, è impostato di qualche grado sotto la temperatura esterna, ma senza esagerare.

Dove tenere il coniglio d'estate? Se possibile, tenere il coniglio in casa d'estate (attenzione però ai cambi bruschi di habitat)

Fare in modo di non esporlo al sole, né alle correnti d'aria

Evitare sempre le conigliere, specialmente se dotate di tetto di plastica Se anche la casa comincia ad acquisire una temperatura troppo alta, è importante predisporre un luogo fresco dove custodire il coniglio, come per esempio un garage murario o una cantina.