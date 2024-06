Esistono molti modi per rinfrescare il cane d'estate : prima di tutto, acqua fresca e un posto all'ombra sempre a disposizione. In casi più estremi possiamo aiutarlo a rinfrescarsi con delle spugnature o mettendogli a disposizione un asciugamano umido su cui accoccolarsi.

Cosa fare se il cane soffre il caldo?

Non tosarlo;

Mettergli a disposizione acqua sempre fresca e un posto all'ombra;

Limitare l'esercizio fisico nelle ore più calde;

Programmare passeggiate brevi nei momenti più freschi della giornata;

Evitare di farlo camminare su superfici roventi;

Non lasciarlo mai chiuso in auto;

Valutare l'idea di utilizzare tappetini e indumenti rinfrescanti;

Dargli conforto con spugnature e ghiaccioli dog-friendly.

I cani soffrono il caldo in maniera diversa da noi: quella che per un umano è una piacevole temperatura estiva, per un cane potrebbe essere un'esperienza estrema e pericolosa. Non potendo sudare che dai polpastrelli, infatti, i nostri amici sono costretti a rilasciare il calore in eccesso tramite una respirazione accelerata, che però non sempre è sufficiente a regolare la temperatura.

E può capitare che una semplice giornata in spiaggia o una passeggiata sotto al sole si trasformino in un rischio per il nostro amato cane, che potrebbe andare incontro a disidratazione o, peggio, a un colpo di calore.

La prima cosa da sapere è che tosare il cane, soprattutto se ha un doppio mantello, può sembrare un'ottima idea per aiutarlo a superare il caldo, ma non lo è affatto! Il pelo infatti ha anche un'importante funzione isolante, che protegge la sua pelle dal calore e dall'azione dei raggi solari.

Piuttosto, è bene concentrarsi su dei piccoli cambi di routine che consentano al nostro amico di mantenere una vita attiva e gratificante senza rischiare disidratazione e colpi di calore: la prima regola è quella di evitare le ore più calde per passeggiate e attività outdoor, facendolo uscire preferibilmente di prima mattina e dopo il tramonto (con un'adeguata protezione contro insetti e zanzare).

Se il nostro cane è tra quelli che soffrono di più il caldo, è anziano, diabetico o obeso, si può anche pensare di dargli conforto bagnandolo, come vedremo in seguito, oppure mettendogli a disposizione tappetini e pettorine rinfrescanti.