Come riconoscere il sesso della tartaruga di terra

Una situazione che, per quanto incredibile, va peggiorando nel caso di scarsità di femmine disponibile. Non resta che immaginare la possibile violenza in un rapporto 1 a 1. La natura deve fare il suo corso, ovvio, ma è necessario essere preparati a certe situazioni. Basti pensare che gli esperti consigliano di tenere le femmine in un numero ben maggiore , secondo una ratio di 3 a 1. Ciò vuol dire dover acquistare così tante tartarughe? Non necessariamente. Si può anche optare per recinti separati.

Ciò perché prima o poi si arriverà al punto del corteggiamento , che in questo caso avviene in un ambiente artificiale e costringente. Nel mondo delle tartarughe questo processo è a dir poco aggressivo, prevedendo morsi e graffi .

Al di là della propria innata curiosità, capire come riconoscere il sesso di una tartaruga può avere un'enorme importanza quando si decide di allevarne una o più . Ritrovarsi per errore, o per meglio dire ignoranza, a far convivere una tartaruga di terra maschio e una femmina può creare uno squilibrio rilevante .

Non è sempre possibile determinare se una tartaruga sia maschio o femmina. Ciò avviene quando l'animale è ancora molto giovane . Ciò non vuol dire che non esista alcuna differenziazione di genere, sia chiaro. È però impossibile individuare quelle che saranno poi le evidenti caratteristiche differenti. Lo sviluppo di queste avviene infatti tra il quarto e il decimo anno d'età , ovvero con l'avvicinarsi della loro maturità sessuale.

Tornando alla coda, il maschio ne ha generalmente una lunga e robusta , che può terminare anche con una sorta di sperone. Ben differente invece l'aspetto per la coda della femmina, che risulta appena accennata. È alquanto arrotondata, inoltre. Il motivo è presto spiegato. Molti non sanno, infatti, che la coda cela gli organi riproduttivi . Come detto, però, questo tipo di osservazione è del tutto nullo in caso di tartarughe molto giovani.

Uno dei modi per riconoscere il sesso di una tartaruga passa attraverso la coda. Si tratta del sistema più semplice e immediato , dal momento che di fatto basta uno sguardo per avere una risposta alla propria curiosità. Da precisare, ovviamente, come le specie siano molte e quindi le indicazioni potrebbero non essere aderenti al 100% per tutte. Sono però inerenti a al le tartarughe più diffuse delle nostre aree mediterranee .

Come distinguerle dal guscio

Uno degli elementi meno diretti per riconoscere il sesso di una tartaruga è il piastrone. Si tratta nello specifico della sezione del guscio dell'animale che è a contatto con il terreno. In molte specie si evidenzia una distinzione netta, con il maschio che presenta una concavità lungo la linea longitudinale. Qualcosa di evidente, che permette in maniera chiara de definire il sesso, a patto di sollevare l'animale ovviamente.

Anche in questo caso, come detto, l'età ha una rilevanza enorme. Se le code sono identiche e piccole fino alla maturità, la concavità citata non appare affatto. Entrambi i generi, quindi, vantano un guscio perfettamente piatto nella parte inferiore. In alcuni casi, crescendo, le femmine possono presentare una lieve bombatura verso l'esterno. Anche in questo caso la motivazione è da ricercare nel metodo riproduttivo. La sezione concava, infatti, è necessaria al maschio per non scivolare durante l'accoppiamento. Alla femmina è invece necessario maggiore spazio per le uova.

A ciò si aggiunge un altro dettaglio, che connette l'elemento coda a quello del guscio. Considerando come l'estremità del maschio è più grossa, il già citato piastrone deve fargli spazio, aprendosi in una sorta di forma a V, alquanto larga. Ben diversa invece la struttura della femmina, con una V tanto ristretta e appena accennata da essere difficile da individuare per un occhio non allenato.