Come riconoscere il sesso del pappagallo, se maschio o femmina

Non è sempre facile distinguere il sesso dei pappagalli . In molti casi sono presenti delle chiare differenze fisiche ma non è sempre questo il caso. Riuscire a capire se un pappagallo è maschio o femmina può essere anche particolarmente complesso, a dire il vero. Esistono però dei metodi da attuare per ottenere una risposta soddisfacente, anche in caso di mancanza di dimorfismo sessuale (differenza morfologica e comportamentale tra membri di una stessa specie, ma di sesso differente, ndr).

Torniamo a parlare di specie tendenzialmente in fuga dalla cattività, che oggi invadono le città: il pappagallo dal collare . La principale differenza in questo caso è insita proprio nella loro caratteristica cardine, il collare. Nei maschi si sviluppa un anello scuro intorno al collo. Nelle femmine, invece, l'anello di per sé è molto meno visibile. Questa particolarità, però, non si evidenzia fino alla maturità sessuale, intorno ai 3 anni.

Ben differente il discorso per il pappagallo cenerino , che vanta invece differenti caratteristiche distintive. In questo caso capire se un pappagallo è maschio o femmina è questione di pochi sguardi. Quelli di sesso maschile sono tendenzialmente più grandi e hanno tendenzialmente macchie oculari appuntite. Le femmine, invece, sono più piccole e con macchie arrotondate, con inoltre piume grigio chiaro nella parte inferiore del corpo, a differenza della controparte, che le ha più scure.

Una delle specie più diffuse in Italia è il parrocchetto monaco , al punto da essere considerata ormai invasiva. Si tratta di un tipo di pappagallo generalmente tenuto in cattività ma, nel corso degli anni, i casi di fuga sono aumentati a dismisura, al punto da generare vere e proprie popolazioni selvatiche.

Per alcune specie è decisamente più semplice capire se un pappagallo è maschio o femmina. Parliamo dei casi in cui sono presenti delle precise differenze, il che a volte consente di risolvere il dubbio con un semplice sguardo.

Che dire invece dell' Amazzone fronte bianca . Alcuni potrebbero pensare di osservare proprio l'elemento distintivo tra gli occhi, alla base del becco in pratica, ma non è così. L'attenzione va posta sulle ali, precisamente nell'area dov'è l'articolazione delle ossa. Il maschio ha lì delle piume di color rosso vivo.

Proviamo ora ad analizzare come capire se un pappagallo è maschio o femmina in quelle specie che non sono così comuni nelle nostre città. Partiamo dalla specie di calopsite , che dividiamo in tre tipologie, con altrettante differenziazioni.

Altri metodi per capire se un pappagallo è maschio o femmina

Le uova

Test del DNA

Sono svariati i casi in cui non vi siano tracce di dimorfismo tra maschio e femmina. In situazioni di questo tipo occorre fare ricorso ad altri metodi. Partiamo dalla deposizione delle uova, che è di certo il modo più concreto e definitivo di distinguere il sesso. Va da sé che si tratti di un'opzione che richiede tempo e pazienza. In cattività, però, il tutto potrebbe essere più rapido. In natura infatti occorre attendere la copula con il maschio, mentre in gabbia potrebbe non essere necessario. Ad ogni modo ciò non accade prima dei tre anni di vita.

Un'alternativa più rapida è di certo il test del DNA, generalmente molto accurati anche se non assoluti. È possibile inviare in un laboratorio attrezzato una piuma o una piccola parte di unghia. Meglio rivolgersi al proprio veterinario di fiducia per scoprire su chi fare affidamento.

Esisterebbe infine l'opzione chirurgica, la quale non è da considerarsi un'ipotesi viabile, mai e in nessun caso. Non solo potrebbe provocare gravi danni all'animale. È anche una pratica inutilmente invasiva che i veterinari professionisti si rifiutano, a giust'avviso, di effettuare.